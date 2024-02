2. Winter kehrt zurück: Mehr als halber Meter Neuschnee auf den Bergen

3. Mord an Carol Maltesi: Nun doch Lebenslänglich für den Täter

4. Alles aus: Chiara Ferragni und Fedez haben Schluss gemacht

5. Auer: 27-Jähriger tot in seiner Dienstwohnung aufgefunden

1.Der Winter ist trotz der außergewöhnlich hohen Temperaturen der letzten Tage nun doch nicht Schnee von gestern: Auf die „außergewöhnlich warme Frühlingsserie“ folgen am heutigen Donnerstag bereits erste leichte Niederschläge, ehe es am Wochenende bis auf 1000 oder gar 600 Meter schneit – und zwar reichlich. Die erschwerenden Umstände Vorsatz und Grausamkeit, die in erster Instanz ausgeschlossen worden waren, hat das Berufungsgericht Mailand anerkannt: In zweiter Instanz ist Davide Fontana wegen des Mordes an Carol Maltesi nun zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Hier lesen Sie mehr dazu. Wolken im Liebeshimmel: Italiens Promi-Pärchen Nummer 1, Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez, haben sich getrennt. Hintergrund dürfte auch der Pandoro-Skandal um irreführende Spendenaktionen sein. Hier lesen Sie den ganzen Artikel. Bereits am Dienstagnachmittag ist ein 27-Jähriger aus Tschechien tot in seiner Dienstwohnung in Auer aufgefunden worden. Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache laufen.