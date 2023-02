1. Schieder und der Innerhofer-Tipp: „Ich hatte Spaß“

Florian Schieder zeigte bei der WM-Abfahrt auf. - Foto: © ANSA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

2. Sinners siebter Streich: Titelgewinn in Montpellier!

Jannik Sinner setzt sich in Montpellier die Krone auf. - Foto: © APA/afp / SYLVAIN THOMAS

3. Ahrntal: Bub aus Deutschland stürzt von Balkon – schwer verletzt

Der Bub wurde mit schweren Verletzungen in das Bozner Krankenhaus geflogen. - Foto: © tlu

4. Zivilcourage und öffentlicher Defibrillator retten Urlauber das Leben

Besonnene Zivilcourage und der schnelle Einsatz eines öffentlich zugänglichen Defibrillators (AED) haben einem 68-jährigen Urlauber am Kronplatz das Leben gerettet.

5. Herr Theiner, was sagen Sie zur Südtiroler Politik?

STOL hat Richard Theiner im Weltladen in Latsch zu einem ausführlichen Interview getroffen. - Foto: © am

Mit einer Gala von Marco Odermatt sind die Speed-Bewerbe bei der Ski-WM in Frankreich zu Ende gegangen. Hier analysiert der Schweizer seine Wunderfahrt, außerdem haben wir die Reaktionen der Südtiroler nach deren knapp verpasster Medaille eingefangen. Im Vorjahr musste Jannik Sinner bis Ende Juli warten, ehe er eine Trophäe in die Höhe stemmen konnte. Heuer gelang dem Südtiroler der erste Titelgewinn schon im Februar: Am Sonntag setzte sich der 21-Jährige im Finale des ATP-250-Turniers von Montpellier gegen Maxime Cressy (ATP 51) durch. Hier geht es zum Spielbericht. Am Sonntagmorgen ist es in St. Johann im Ahrntal zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 13-jähriger Bub aus Deutschland hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Lesen Sie hier mehr dazu. Einige glückliche Fügungen, aber vor allem der schnelle Einsatz eines öffentlich zugänglichen Defibrillators (AED) haben am gestrigen Samstag einem 68-jährigen Urlauber aus Deutschland am Kronplatz das Leben gerettet. Hier lesen Sie mehr dazu. Im Weltladen Kunden bedienen. Eigene Projekte voranbringen. Vorträge und Veranstaltungen organisieren. Die Politik freilich nach wie vor interessiert verfolgen. Und zwischendurch die Zeit finden für ein Sonntags-Gespräch mit STOL: Der frühere SVP-Obmann und ehemalige Landesrat Richard Theiner über die Grabenkämpfe in der SVP, die Chancen der Partei, eine immer aggressiver werdende Politik sowie die zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Hier geht es zum Interview.