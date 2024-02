1.Bespuckt und verfolgt: 33-Jährige in Bozen bedroht

Eine physischen Attacke konnte die Frau gerade noch ausweichen (Symbolbild). - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2.Wärmster Februar seit 1850 – aber viel Niederschlag

Reichlich geregnet hat es im Februar. Und auch Schnee ist noch gefallen. Die Temperaturen waren ungewöhnlich hoch. - Foto: © shutterstock

3.Südtiroler Hunde-Hotspots: So viele leben in Ihrer Gemeinde

Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5.Lawine in Innerratschings: Suche nach Verschütteten

3 Notarzthubschrauber sind im Einsatz (im Bild: Pelikan 2). - Foto: © DLife/DF

5.Das ist der neue Primar der Meraner Notaufnahme

Norbert Pfeifer verantwortet nun die Leitung der Meraner Notaufnahme.<?ZE?> - Foto: © sabes

Die Berichte von Fällen der Gewalt und Belästigung in der Landeshauptstadt reißen nicht ab. Auf dem Weg zur Arbeit wurden 2 Schwestern kürzlich von einem Mann verfolgt. Dieser fing plötzlich an, sie anzuschreien und spuckte sie an. Einem Schlag konnte eine der beiden Frauen gerade noch rechtzeitig ausweichen. Dieser Februar ist der wärmste seit Messbeginn und auch der nasseste seit 10 Jahren. In den vergangenen Tagen haben die vielen Niederschläge für reichlich Chaos im Land gesorgt. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr. Über 40.000 Hunde gibt es in Südtirol offiziell, die meisten naturgemäß in der Landeshauptstadt Bozen. Aber im Verhältnis zur Einwohnerzahl läuft eine kleine Gemeinde allen anderen den Rang ab. Eine Statistik gibt Aufschluss über die hundefreundlichsten Orte des Landes. Ein großer Lawineneinsatz ist seit dem späten Mittwochnachmittag in Innerratschings im Gange: im Bereich der Wumblsalm. Es soll Verschüttete geben. Er leitet die Notaufnahme Meran als ärztlicher Verantwortlicher bereits seit 2003, nun ist Norbert Pfeifer zum Primar des Dienstes ernannt worden.