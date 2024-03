1. Trauer um Markus Raffl: 16-Jähriger in Pfelders von Lawine verschüttet

Wie erst am Montag bekannt geworden ist, hat ein Lawinenabgang am Sonntag in Pfelders ein Todesopfer gefordert. Der 16-jährige Markus Raffl aus Platt war verschüttet worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Bis 2035 werden 51 Prozent der Weltbevölkerung, also mehr als 4 Milliarden Menschen, von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein, wenn dieser Trend anhält“, sagt der geschäftsführende Primar des Dienstes für Diätetik und Klinische Ernährung, Michael Kob. Der 4. März ist Welt-Adopositas-Tag. Auch in Südtirol sind, wie auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen davon betroffen.Seit Tagen macht im Vinschgau die Nachricht die Runde, dass eine junge Frau auf einem Feld- bzw. Spazierweg bei Schlanders von einem Mann belästigt und bedrängt wurde. Hier erzählt die Frau, was passiert ist – und was sie an diesem Vorfall besonders enttäuscht. Eine ältere Frau ist in Bozen Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Fast 7000 Euro hat sie dabei verloren. Sie war von einem Betrüger kontaktiert worden, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und sie über verdächtige Transaktionen auf ihrer Kreditkarte informierte. Getäuscht von der vermeintlichen Echtheit des Anrufs, folgte das Opfer den Anweisungen und überwies ihr Geld auf ein fremdes Konto. Hier lesen Sie mehr. DNA erfassen, Besitzer ausfindig machen und gezielt strafen: Das Vorhaben Südtirols, die Erbinformation aller Hunde in einem Register zusammenzufassen, schlägt über die Grenzen des Landes hinaus hohe Wellen. Doch was halten die Südtiroler selbst von dieser Idee? STOL-Reporter Jakob Pramstaller hat nachgefragt.