1. Versuchter Mord an Waltraud Kranebitter Auer: Ex-Schwiegersohn festgenommen

Waltraud Kranebitter Auer wurde bei dem Angriff schwerst verletzt – nun wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. - Foto: © Alto Adige

2.Junge Mutter geschlagen und Polizisten Arm gebrochen: 25-Jähriger ausgewiesen

Er soll seine Partnerin geschlagen und daraufhin einen Polizisten tätlich angegriffen haben: Ein 25-jähriger ausländischer Staatsbürger wurde von den Beamten der Quästur festgenommen und des Landes verwiesen. - Foto: © APA/HANS KLAUS TECHT / HANS KLAUS TECHT

3. K.-o.-Tropfen im Pustertal im Umlauf: „Bin in Panik geraten“

Ein unbeobachteter Moment und schon verschwindet etwas im eigenen Glas: K.-o.-Tropfen sind auch in der Pustertaler Ausgehszene ein Thema. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Giorgia Meloni soll nächste Woche nach Bozen kommen

Giorgia Meloni könnte schon bald nach Bozen kommen. - Foto: © ANSA / FABIO CIMAGLIA / Z9A

5. Bärenabschuss: Krawalle vor dem Regionalrat

Paukenschlag im Fall des versuchten Mordes an Waltraud Kranebitter Auer (61): Die Staatsanwaltschaft Bozen ließ am Dienstag in einer Mitteilung wissen, „dass eine Person, die im Verdacht steht, der Täter zu sein, festgenommen wurde.“ Es soll sich um den 36-jährigen Schwiegersohn des Opfers handeln. Die Beamten der Bozner Quästur sollen die junge verletzte Mutter mit ihrem Neugeborenen im Arm in Tränen vorgefunden haben: Aus diesem Grund – und weil er u. a. einem Polizisten einen Armbruch zugefügt haben soll – wurde ein 25-jähriger, vorbestrafter Nicht-EU-Bürger verhaftet und des Landes verwiesen Sie weiß nicht mehr jedes Detail von jenem Ausgehabend im Sommer letzten Jahres – aber sie weiß, dass ihr noch nie aus heiterem Himmel so schlecht wurde, noch nie hat sie sich so benommen und hilflos gefühlt: Maria (17, Name von der Redaktion geändert) aus Bruneck erzählt hier, wie ihr damals in der Disco jemand etwas ins Glas gekippt hat. Südtirol könnte nächste Woche hohen Besuch aus Rom bekommen. Wie durchgesickert ist , wird für nächsten Dienstag, 12. März, eine Stippvisite von Premierministerin Giorgia Meloni in Bozen erwartet. Fix ist aber noch nichts.Krawalle vor dem Sitz des Regionalrates in Trient. Mehrere selbsternannte Bärenschützer haben vor dem Haupteingang lautstark gegen den geplanten Abschuss von Problembären protestiert. Die Sondersitzung des Regionalrates musste wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen werden.