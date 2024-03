1. Bozen: Messer, stumpfe Gegenstände, Schlägerei – Minderjährige angezeigt

Ausufernde Gewalt bei Jugendlichen geschieht auch in Südtirol immer öfter. (Symbolbild)<?ZE?> - Foto: © APA (dpa) / Maurizio Gambarini

3. Umfrage: Überwältigende Mehrheit für harte Gangart des neuen Quästors

Paolo Sartori – der neue Quästor greift hart durch. - Foto: © Rosario Multari

3. Tag der Frau: So danken Südtirols Männer ihren Liebsten

4. Boznerin um 7000 Euro betrogen – Wie die perfide Masche funktioniert

Foto: © dpa-tmn / Christin Klose

5. Kriminalität in Meran: „Das waren 3 höllische Tage“

Am Dienstagabend nahmen die Carabinieri von Meran den jungen Nordafrikaner mit in die Kaserne. - Foto: © ehr

Eine Schlägerei unter einer Gruppe Jugendlicher hatte am Mittwoch einen Polizeieinsatz am Siena-Platz in Bozen ausgelöst. Durch rechtzeitiges Eingreifen der Einsatzkräfte wurden schwerwiegende Verletzungen verhindert. Gegen 10 Personen wurde Anzeige erstattet – darunter gegen 6 Minderjährige. Über 17.000 STOL-Leser haben sich – Stand 18 Uhr – an der Abstimmung über die harte Gangart des neuen Quästors Paolo Sartori beteiligt. Das Ergebnis: Eine überwältigende Mehrheit von 87 Prozent findet es gut, dass in Sachen Kriminalität in Südtirol nun hart durchgegriffen wird. Nur 2 Prozent der Abstimmenden finden das übertrieben. Ein Tag an dem die Gleichberechtigung an oberster Stelle steht: der 8. März ist der internationale Tag der Frau. Der perfekte Zeitpunkt, um den liebsten Frauen mit einer kleinen Geste zu danken. Was für Ideen haben Südtirols Männer parat? STOL-Reporter Jakob Pramstaller hat nachgefragt.Das Mobiltelefon klingelt. Auf dem Bildschirm erscheint eine vertraute Nummer. Doch am anderen Ende der Leitung sitzt ein Betrüger: So geschehen einer Dame in Bozen, die um 7000 Euro gebracht wurde. Doch wie funktioniert der Betrug per Anruf? „Wir arbeiten in ständiger Angst. Das waren 3 höllische Tage“, sagte am gestrigen Donnerstag die Leiterin der „Deichmann“-Filiale in den oberen Wasserlauben in Meran, die nicht namentlich genannt werden möchte.