1. Martell: Schneemassen in Galerie gedrückt – keine Verschütteten

Foto: © FFW Martell

2. Bozen: Mann nach brutalem Angriff auf Partnerin verhaftet

Foto: © Quästur Bozen

3. Lana: Unfall endet glimpflich

Foto: © FFW Lana

4. Frühlingshaft: Sonne und milde Temperaturen in der kommenden Woche

Foto: © shutterstock

5. Fabel-Comeback: Die Ski-Welt staunt über Mikaela Shiffrin

Foto: © APA/afp / PONTUS LUNDAHL

In Martell hat sich am Sonntagnachmittag eine Lawine gelöst. Verschüttet wurde glücklicherweise niemand. Ein Straßenabschnitt musste jedoch sicherheitshalber gesperrt werden. Hier die Details. In der Nacht auf Sonntag haben die Beamten der „Flying Squad“ des Polizeipräsidiums Bozen einen 32-Jähriger aus Bozen verhaftet. Der Mann hatte seine Partnerin brutal zusammengeschlagen und war bei Eintreffen der Einsatzkräfte auch auf sie losgegangen. Er wurde wegen Misshandlung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beschädigung eines Polizeifahrzeugs festgenommen Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen nahe Lana gekommen. Die Fahrerin eines Autos wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus Meran gebracht.Der Frühling lässt grüßen: Nach den Niederschlägen in den vergangenen Tagen kehrt die Sonne nach Südtirol zurück. In der kommenden Woche wird vorwiegend freundliches Wetter erwartet. Die Temperaturen steigen. Mikaela Shiffrin hat sich nach ihrer sechswöchigen Verletzungspause eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Amerikanerin fuhr die Konkurrenz im Slalom von Åre in Grund und Boden – und darf sich über ein besonderes Zuckerle freuen.