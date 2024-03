1. Bozen: 45-Jähriger schlägt Ehefrau und entführt 7-jähriges Kind

Die Carabinieri konnten Vater und Kind ausfindig machen. - Foto: © APA (dpa) / Maurizio Gambarini

2. Wahldebakel für Kompatscher: Die Reaktion



Arno Kompatscher wurde am Mittwoch erst im 3. Anlauf zum Chef der Regionalregierung gewählt – aus dem Palais Widmann kommen erste Reaktionen nach dem erneuten Wahldebakel im Regionalrat. - Foto: © ANDREAS KEMENATER

3. Trauma nach Einbruch: Was die Expertin betroffenen Eltern rät

Laut einer kürzlich veröffentlichten ASTAT-Studie brechen Kriminelle durchschnittlich dreimal täglich in Südtirol ein. Zu den Betroffenen gehören auch viele Kinder. Wie erklärt man ihnen, dass Fremde im Haus waren?

4. Nach Babyglück: Svindals Verlobte sorgt für Staunen

Aksel Lund Svindal und seine Verlobte Amalie Iuel.<?ZE?>

5. Weltpremiere: Magnetschwebebahn fährt auf bestehender Zugstrecke

Die Carabinieri in Bozen haben einen 45-Jährigen angezeigt, der seine Ehefrau misshandelt und ihr im Anschluss ein gemeinsames Kind entrissen hat. Mehr dazu lesen Sie hier. Nach der erneut zähen Wahl im Regionalrat, bei der Landeshauptmann Kompatscher erst im 3. Anlauf haarscharf zum Präsidenten der Regionalregierung gewählt wurde, kommt eine verschnupfte Reaktion aus dem Palais Widmann. Dort spricht man von „verantwortungslosem Verhalten.“ „Kinder können auf Einbrüche ganz unterschiedlich reagieren“, sagt die Psychologin Sabine Cagol. Im Interview verrät sie, wie man den kleinsten Opfern die Angst nehmen kann und warum ein Umzug nicht immer ratsam ist. Der einstige Ski-Superstar Aksel Lund Svindal genießt das Familienleben in vollen Zügen. Nun sorgt seine Verlobte für Schlagzeilen. Die Einzelheiten lesen Sie hier. Technologischer Meilenstein auf einer Zugstrecke in Venetien. Erstmals ist ein Prototyp einer Magnetschwebebahn auf einer herkömmlichen Eisenbahnlinie gefahren. Bisher mussten für Magnetschwebebahnen wie Transrapid oder Shinkansen spezielle Gleiskörper verlegt werden.