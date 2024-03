1. Endlich: Der 2. Schuh von Günther Messner ist da

Reinhold Messner mit dem 2. Schuh seines Bruders.<?ZP?><?ZP?> - Foto: © Reinhold Messner/Instagram

2. Vor 4 Jahren ist Corona ausgebrochen – Denken Sie noch daran?

3. Podcast | Herr Achammer, würden Sie nochmal den SVP-Obmann machen?

Philipp Achammer: „Es gibt Wichtigeres als die Politik.“ - Foto: © SVP

4. Bars und Cafés in Südtirol haben Probleme

Die Rentabilität vieler Bars war im vergangenen Jahr nicht berauschend. Für heuer sind die Aussichten besser. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Riesenhai bei Triest: 8 Meter lang

Anders als der Weiße Hai ist der Riesenhai ein sanfter Gigant: Er ernährt sich von Plankton und Algen. - Foto: © shutterstock

Nach fast 2 Jahren hat das Warten ein Ende: Reinhold Messner hat am Sonntag nach eigenen Angaben den zweiten Schuh seines toten Bruders überreicht bekommen. „Heute ist endlich Günthers zweiter Schuh aus Pakistan eingetroffen“, schrieb der 79-Jährige in einem Instagram-Post. Hier lesen Sie mehr. 4 Jahre ist es mittlerweile her: Am 18. März 2020 rückten in Bergamo Militärtransporter aus, um die vielen Corona-Toten abzutransportieren. Die beeindruckenden Fotos gingen um die Welt. In Italien finden heute Gedenkfeiern statt. Er musste sich in den vergangenen Jahren ein dickes Fell zulegen und für so einiges geradestehen, was seine Parteifreunde und auch seine Parteifeinde verbockt haben. SVP-Obmann Philipp Achammer. Im neuen STOL-Politik-Podcast „Hinter den Kulissen der Macht“ blickt der scheidende Obmann im Gespräch mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg auf die vergangenen 10 Jahre zurück und stellt sich der Frage, ob die SVP überhaupt noch eine Zukunft hat. Zum Podcast. Die allermeisten Betriebe im Südtiroler Gastgewerbe erklären, dass 2023 die Kasse stimmte. Eine Ausnahme bilden Bar- und Cafébetreiber, von denen fast 50 Prozent von schlechten Ergebnissen sprechen. Dies geht aus der Frühjahrsumfrage des Wifo-Barometers hervor. Er heißt so, wie er aussieht: Ein Riesenhai von 8 Meter schwimmt im Golf von Triest in der Adria. Am Sonntagabend ist er einem Fotografen vor die Linse geraten – zum ersten Mal seit 2015. Hier lesen Sie mehr.