1.Mordversuch in Vahrn: 8 Jahre Haft beantragt

Eine 40-Jährige soll im März des Vorjahres in ihrer Wohnung in Vahrn von ihrem Ex-Partner angegriffen worden sein. - Foto: © Shutterstock

2.Thema Wölfe: Fachleute der Arge-Alp-Länder trafen sich in Bellinzona

2023 wurde im Rahmen der Konferenz der Arge-Alp-Regierungschefs in Bad Ragaz der erste länderübergreifende Bericht zu dem Thema Wolfsmanagement ausgestellt. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3.Aufruhr in Terenten: Reihenweise Motorsägen und E-Bikes gestohlen

Irgendwann in den vergangenen Tagen haben sich Diebe vorwiegend auf Bauernhöfen in Terenten und Umgebung zu schaffen gemacht. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4.Kirchliche Missbrauchsfälle: 12 Meldungen im Jahr 2023

Vor allem Minderjährige wurden und werden Opfer von Missbrauch.

5.Rechtsmediziner: „Sigrid Gröber hätte gerettet werden können“

Sigrid Gröber war gestorben, nachdem sie in der Nacht auf den 19. Februar des Vorjahres ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihrem damaligen Partner Alexander Gruber wird derzeit der Prozess gemacht. - Foto: © privat

8 Jahre Haft hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag für jenen 44-Jährigen gefordert, dem Mordversuch an seiner Ex-Partnerin (40) in Vahrn zur Last gelegt wird. Ihm wird vorgehalten, die Frau am 10. März 2023 attackiert und auch am Hals gepackt zu haben. Die Verteidigung sieht hingegen Ungereimtheiten in den Schilderungen von Opfer und Zeugen und plädierte auf eine Rückstufung der Straftat in Körperverletzung. Als derzeiges Arge-Alp-Vorsitzland hat der Kanton Tessin kürzlich in Bellinzona das zweite Fachtreffen zum länderübergreifenden Wolfsmanagement ausgerichtet. Es ist das Gesprächsthema dieser Tage in Terenten: Auf mehreren Bauernhöfen wurden in den vergangenen Tagen Motorsägen entwendet. Auch 2 E-Bikes sind im Zuge der Diebestour von bisher unbekannten Tätern verschwunden. Einige der Betroffenen haben Anzeige erstattet. Die Aufarbeitung kirchlicher Missbrauchsfälle in Südtirol schreitet voran: 12 Personen haben sich im vergangenen Jahr an die Ombudsstelle für innerkirchliche Missbrauchsfälle gewandt. Dies berichtete Ombudsfrau Maria Sparber vor Kurzem bei der Sitzung des Fachbeirats für den Schutz von Minderjährigen. „Wenn Sigrid Gröber nicht der Kälte ausgesetzt gewesen wäre bzw. wenn – nachdem sie verletzt wurde – sofort Hilfe gerufen worden wäre, hätte ihr Leben mit großer Wahrscheinlichkeit gerettet werden können“: Das sagt der Rechtsmediziner Dr. Dario Raniero. Das Schwurgericht, vor dem sich Alexander Gruber wegen des Todes von Sigrid Gröber verantworten muss, hat heute Gutachter angehört.