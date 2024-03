1. Altrei: Im Auto unterwegs, obwohl er nie den Führerschein gemacht hat

Die Carabinieri von Truden haben den Mann angezeigt. - Foto: © CC

2. Weitere Einschränkungen für Max Leitner

Max Leitner bei einer Anhörung wegen Räumungsklage im vorigen Jahr. - Foto: © DLife_DF

3. Paukenschlag in Maskenaffäre: Oberalp zieht vor Gericht und verlangt 30 Millionen

In der Affäre um die in China bestellten Schutzmasken fordert Oberalp 30 Millionen Euro vom Südtiroler Sanitätsbetrieb. - Foto: © LPA

4. So helfen sich die Feuerwehren über die Grenze hinweg

Vereinte Kräfte: Das Gruppenbild zeigt Wehrleute aus Arnbach und Sillian (Bildmitte) sowie Wehrleute aus Winnebach (außen) nach der gemeinsamen Bekämpfung des Waldbrandes am Sillianer Berg.

5. Fastenzeit: Haben Sie durchgehalten?

Haben Sie in der Fastenzeit auf etwas verzichtet? - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Die Carabinieri von Truden haben in Altrei einen Mann aufgehalten, der ohne gültige Versicherung und ohne Führerschein in seinem Pkw unterwegs war. Sein Auto wurde beschlagnahmt, für den Fahrer setzte es eine Anzeige. Heute Vormittag haben Beamte der Polizeiinspektion Meran Max Leitner eine besondere Überwachungsmaßnahme zugestellt. Wie sie aussieht und was Quästor Paolo Sartori dazu sagt. Paukenschlag in der Affäre rund um die Lieferung von Schutzmasken und Schutzmänteln aus China: Das Unternehmen Oberalp zieht vor Gericht und fordert in einer Zivilklage 30 Millionen Euro vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zurück. „Weil man die Oberalp vor 4 Jahren als helfende Bank brauchte, scheint diese Summe als Loch in der Bilanz des Unternehmens auf. Nach unzähligen gescheiterten Gesprächen und Kompromissversuchen bleibt nur noch die Zivilklage“, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.Der Waldbrand am Sillianer Berg in Osttirol ist gelöscht – auch dank der guten Zusammenarbeit über die Grenze hinweg. Bis zu 180 Feuerwehrleute standen von Freitagnachmittag bis Samstagabend im Einsatz. Zu ihnen gehörten auch mehr als 30 Männer der Wehren von Winnebach und Vierschach. Die Fastenzeit neigt sich ihrem Ende zu. Viele Menschen nutzen die Zeit zwischen dem Aschermittwoch und Ostern, um sich in Verzicht zu üben. Haben Sie sich an Ihre Fastenvorsätze gehalten? Stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!