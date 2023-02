1. Wo ist Magdalena Fischnaller? Retter weiter auf der Suche

2. Ruby-Prozess: Silvio Berlusconi freigesprochen

„Ruby“ und Silvio Berlusconi in einer Archivaufnahme. - Foto: © ANSA / ANSA / RED

3. Trauer und Schock im Ahrntal nach Tod des 13-jährigen Buben

4. Vom Krankenbett zur Medaille: Vittozzis famoser WM-Auftritt

Lisa Vittozzi erreichte völlig entkräftet das Ziel - Foto: © ANSA / RONALD WITTEK

5. Närrischer Fasching: Veranstaltungen quer durch das Land – Ein Überblick

Die Hochzeit des Egetmann-Hansl ist alle 2 Jahre ein Fest für ganz Tramin. - Foto: © DLife/LO

Magdalena Fischnaller ist weiter verschwunden: Die Suche nach der 34-Jährigen im Obervinschgau, wo sie tags zuvor gesehen worden sein soll, blieb am Dienstag ergebnislos: Bei Einbruch der Dunkelheit wurde der Einsatz beendet – heute wird er wieder aufgenommen. Kleinere Trupps von Rettern suchen nach der Vermissten. Lesen Sie hier mehr zu der Suchaktion.Der Prozess gegen Silvio Berlusconi wegen mutmaßlicher Zeugenbestechung im sogenannten Ruby-Verfahren ist mit einem Freispruch für alle 29 Angeklagten zu Ende gegangen. Etwa 20 junge Frauen, die auf den Partys zu Gast waren, wurden wie Berlusconi mit der höchsten Form eines Freispruchs in Italien entlastet, „weil die Tat nicht begangen wurde“. Hier geht es zum Artikel. Die Bestürzung im Ahrntal nach dem Tod des 13-jährigen Buben aus Deutschland ist groß. Magnus Ferry Richter ist am Sonntag vom Balkon im 2. Stock eines Hotels in St. Johann im Ahrntal gestürzt und am Dienstag im Krankenhaus von Bozen seinen schweren Verletzungen erlegen. Lesen Sie hier mehr dazu. Was war das für eine legendäre Vorstellung von Lisa Vittozzi? Am Wochenende lag sie noch mit Fieber und Halsschmerzen im Bett, heute lief sie bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof aufs Podest. Nicht nur die Konkurrenz staunte. Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag steht auch Südtirol ganz im Zeichen der Narren. Nahezu überall im Land finden Veranstaltungen statt, Menschen in bunten und ausgefallenen Kostümen ziehen durch die Straßen und über die Plätze. STOL hat einige Termine für Sie zusammengetragen.