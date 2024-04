1. Feuerwehreinsätze im ganzen Land

2. Auer: 2-Meter-Brocken durchschlägt Hausmauer

Foto: © FF Auer

3. „Schmerz und Kummer“: 2-jähriger Émile ist tot

Der kleine Émile ist tot. Wie er sein Leben verloren hat, ist noch nicht klar. - Foto: © ANSA / FACEBOOK

4. Sinner auf Südtirolerisch: „Bedeutet mir sicher viel“

Jannik Sinner ist nun die Nummer 2 im Tennis. - Foto: © APA / BRENNAN ASPLEN

5. Ötztal: Weiter keine Spur von vermisstem Kleinflugzeug

Die Feuerwehren in Südtirol hatten am Ostermontag alle Hände voll zu tun – vor allem im Überetsch, im Unterland und im Eisacktal. Der Regen der vergangenen Tage und Stunden hat vielerorts Muren und Steinschläge ausgelöst. Mehr als 70 Einsätze waren es allein am Vormittag. Hier lesen Sie mehr. Mehrere größere Steine – teilweise mit einem Durchmesser von 2 Metern – sind am Montagvormittag auf die Handwerkerzone Lahn in Auer abgegangen. Ein riesiger Felsbrocken durchschlug die Wand einer Tischlerei und landete in der Werkstatt. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. 15 Betriebe und Wohngebäude mussten evakuiert werden. Fast 9 Monate nach dem spurlosen Verschwinden des 2-jährigen Émile in Frankreich herrscht traurige Gewissheit: Der Bub ist tot. Hier lesen Sie mehr zu dem Fall. Nach seinem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Miami begann für Jannik Sinner ein Medienmarathon. Der 22-Jährige nahm sich dabei auch Zeit, um auf Südtirolerisch auf das Turnier zurückzublicken und gleichzeitig, um einen Blick in die Zukunft zu wagen. Wir liefern das Audio-Interview aus Florida. Ein seit Samstag in Nordtirol vermisstes Kleinflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist bis Ostermontag noch nicht gefunden worden. Die österreichische Polizei geht von einem Unglück aus und hat im Ötztal, wo das letzte Signal der Maschine empfangen worden sei, intensiv gesucht. Hier lesen Sie mehr.