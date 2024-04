1. Großeinsatz: Stadel in Kastelruth abgebrannt

Der Stadel des Radauerhofs in Kastelruth ist von einem großen Feuer zerstört worden: Alle Feuerwehren der Umgebung waren am Freitagmittag alarmiert worden. Wohnhaus und Tiere konnten gerettet werden. Sein Social-Media-Auftritt – mehr als 15.000 Follower allein auf Instagram – hat die Finanzpolizei Brixen auf einen bekannten Südtiroler DJ aufmerksam werden lassen: Der offensichtliche Erfolg des Musikers soll sich nämlich nicht in dessen Steuererklärung niedergeschlagen haben. 140.000 Euro habe der Mann am Fiskus vorbeigeschmuggelt. Die Befürchtung, dass Gelder aus dem 200 Milliarden schweren PNRR-Wiederaufbaufonds Italiens unrechtmäßig abgezweigt werden könnten, scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Und mittendrin im Hunderte Millionen Euro schweren Betrugsfall der Südtiroler Ex-Skiläufer Alex Mair. In Bratislava (Preßburg), der Hauptstadt der Slowakei, wurde der in Verona wohnhafte Unternehmer gestern auf Antrag der Europäischen Staatsanwaltschaft verhaftet. Seit Donnerstagabend wird in Bozen nach Luciano Imperio Stevanella gesucht. Nachdem der 82-Jährige seine Wohnung am frühen Nachmittag verlassen hat, ist er nicht wieder dorthin zurückgekehrt. Sachdienliche Hinweise sind über die Notrufnummer 112 erbeten. Das Gericht von Trient hat gegen einen 26-Jährigen aus Mali eine Sonderüberwachung angeordnet. Der Mann wurde als sozial gefährlich eingestuft, da er in der Vergangenheit mehrfach durch Gewalt- und Drogendelikten in Erscheinung getreten war. Mehrmals wurde er von der Polizei mit einem großen Küchenmesser, einem Hackbeil oder einer Machete in den Straßen von Bozen aufgehalten.