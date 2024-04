1. BILDER | Viel Glanz, Glamour und Trophäen bei der Sportgala

Bei den Damen gab es ein völlig neues Siegergesicht. - Foto: © Ognibeni/DLife

2. Außenminister Antonio Tajani für Wahlkampfauftakt in Bozen

Außenminister Antonio Tajani war heute in Bozen zu Gast heute nach Bozen. - Foto: © DLife

3. Betrugsverdacht: Alex Mair nicht zum ersten Mal im Visier der Justiz

Ein Bild aus früheren Jahren von Ex-Skirennläufer Alex Mair: Er wurde am Donnerstag in Bratislava (Preßburg) verhaftet. Der Verdacht: Er sei Kopf einer Organisation, die über 600 Mio. Euro unterschlagen haben soll. - Foto: © "D"

4. Kampfzone öffentlicher Raum: Bozen hat ein Sicherheitsproblem

Michael Fink: „Mit Drogen bekannter und noch unbekannter Art wird die Stadt seit geraumer Zeit richtiggehend überschwemmt.“ - Foto: © ÖA / jaidermartina

5. „Wir sind kein Taxidienst“ : Frau von Ex erstochen, während sie mit Polizei telefoniert

Die 28-jährige Kyriaki Griva wurde von ihrem Ex-Partner erstochen. - Foto: © Facebook/Kyriaki Griva

Im prunkvollen Ambiente des Meraner Kurhauses ging am Freitagabend die große Sporthilfe Gala über die Bühne. Dabei wurden die Sportlerin und der Sportler des Jahres gefeiert, aber nicht nur sie. Hier präsentieren wir die besten Schnappschüsse. Der italienische Außenminister Antonio Tajani ist heute in Bozen zu Gast. Er nahm dort an der Eröffnung des neuen Parteisitzes von Forza Italia teil. Gleichzeitig war es die Auftaktveranstaltung der Partei für den Europawahlkampf. 1996 hatte er seine Karriere als Skirennläufer beendet – am Donnerstag klickten für Alex Mair (53) aus Gossensaß in der Slowakei die Handschellen. Er wird verdächtigt, an der Spitze einer Vereinigung zu stehen, die einen großangelegten Betrug rund um Gelder aus dem Corona- Wiederaufbaufonds durchgeführt haben soll. Hier geht es zum Artikel. „Täglich landen junge Männer in Bozen, deren Fach man nicht kennt, für das sie anscheinend die Kraft haben sollen.“ Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Michael Fink. Ein grausamer Femizid im Norden Athens erschütterte vergangene Woche Griechenland. Eine junge Frau musste sterben. Sie wurde von ihrem Ex-Partner erstochen, der ihr auflauerte. All das spielte sich in unmittelbarer Nähe zu einer Polizeiwache ab, bei der die 28-Jährige eigentlich Schutz suchte. Doch kein Polizist kam ihr zu Hilfe.