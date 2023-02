1. Große Betroffenheit: Vermisste Magdalena Fischnaller ist tot

Die Trauer um Magdalena Fischnaller ist groß.

2. Dieses Brignone-Silber glänzt besonders schön

Federica Brignone holte Silber im Riesentorlauf. - Foto: © ANSA / GUILLAUME HORCAJUELO

3. Erdbeben in Kroatien auch in Südtirol spürbar

Auch in Südtirol war das Erdbeben spürbar. - Foto: © Shutterstock

4. Nächste WM-Medaille: Vittozzi und Giacomel jubeln

Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi strahlen schon wieder vom Podium. - Foto: © APA/afp / CHRISTOF STACHE

5. Narrisch schön: STOL sucht das beste Faschingsfoto

Foto: © Vinschgau Marketing / Frieder Blickle

Die Suche nach der vermissten Magdalena Fischnaller hat am Donnerstag ein trauriges Ende genommen: Die 34-Jährige ist tot. Der leblose Körper der vermissten 34-Jährigen ist am Donnerstagvormittag in einem Kondominium in der Nähe des Krankenhauses in Bozen aufgefunden worden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Italiens Damen haben bei der WM in Méribel die nächste Medaille abgeräumt. Dieses Mal glänzte sie aber nicht aus Gold, sondern silbern. Alles zum Rennen lesen Sie hier. An der Küste der kroatischen Insel Krk hat am Donnerstagvormittag die Erde gebebt. Ausläufer des Erdbebens der Stärke 5 waren auch in Südtirol spürbar. Lesen Sie hier mehr dazu. Italiens Biathlon-Auswahl feiert bei der Weltmeisterschaft in Oberhof den nächsten Erfolg. Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel liefen in der Single-Mixed-Staffel aufs Podest. Hier geht es zum Rennbericht. Bunt verkleidete Faschingsfans schwirren durch Südtirol: In Schule und Büro, beim Umzug oder bei der Feier mit Freunden geht es heute und in den nächsten Tagen lustig zu. STOL sucht das beste Faschingsfoto. Schicken Sie Ihr Bild ein und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!