1. Bozen: Linienbus-Fahrer mit gefälschtem Führerschein erwischt

Die Polizei hielt den Bus nahe der Autobahnausfahrt Bozen Süd an.

2. 4 von 10 Arbeitslosen in Südtirol seit mehr als einem Jahr ohne Job

Die Langzeitarbeitslosigkeit in Südtirol hat zugenommen. - Foto: © GEORG HOCHMUTH

3. Schlossherrin mit sozialer Ader

Seit 3 Jahren ist Burgi Volgger Präsidentin der Stiftung Bozner Schlösser.

4. Bozen: 25-Jähriger versucht Müllwagen zu stehlen – Fahrer verletzt

Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest. - Foto: © pir

5. Luis Durnwalder: „Ich bin kein Heiliger“

Luis Durnwalder: „Ich bin und war ein einfacher Bürger. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Typ wie ihr. Ich bin kein Heiliger.“ - Foto: © DLife

Am Freitag hat die Polizei in Bozen einen Fahrer eines Linienbusses mit gefälschtem Führerschein erwischt. Bei der Kontrolle der Polizei war der Bus gerade im Dienst und es waren 18 Menschen an Bord. Auch die Revision des Linienbusses war abgelaufen. 11.483 Personen: So viele Menschen waren am 15. August 2023 in Südtirol arbeitslos gemeldet, ein Jahr zuvor waren es 11.165. 4 von 10 dieser Arbeitslosen sind länger als 12 Monate arbeitslos und gelten damit als langzeitarbeitslos. Die ehemalige Volksanwältin Burgi Volgger tritt mittlerweile vor allem durch soziales Engagement und als Schlossherrin in Erscheinung. Phasenweise hatte sie 5 Ämter gleichzeitig inne, heute hingegen hat sie endlich mehr Zeit für ihre Liebsten. In der Cagliaristraße in Bozen hat ein 25-jähriger tunesischer Staatsbürger versucht, einen Müllwagen zu stehlen. Der Fahrer des Lkw wehrte sich und wurde dabei verletzt. Ein Passant kam ihm zu Hilfe. Er ist – 10 Jahre nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik – noch immer äußerst beliebt bei den Südtirolern: Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder. Im STOL-Sonntags-Gespräch erzählt er, wie sich das Politik-Machen in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, warum viele Südtiroler alles als selbstverständlich erachten, was er von veröffentlichten Telefongesprächen hält und warum er kein Heiliger ist.