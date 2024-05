1. Nach Erpressung: Minderjähriger von Carabinieri in Zivil erwischt

Foto: © shutterstock

2. Ist er der Supermann, den die SVP dringend braucht?

Dieter Steger soll es richten. - Foto: © DLife_DF

3. Raas: Lehrerinnen ertappen Mann vor Kindergarten – Ihm drohen 4 Jahre Haft

4. Die Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!

Wer sind Ihre Auf- und Absteiger der Woche? Stimmen Sie ab! - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Christoph Schoeller: Das plant der neue Waltherpark-Eigentümer

Die Carabinieri von Meran haben einen Minderjährigen erwischt, der immer wieder einen Gleichaltrigen erpresste und Geld von ihm verlangte. Bei einer geplanten Geldübergabe warteten die Beamten in Zivil und schlugen dann zu. „Ein Traumjob sieht anders aus. Aber Dieter Steger weiß genau, was auf ihn zukommen wird. Ob er dem gewachsen ist? Ob er Obmann kann? Das wird man sehen.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Er soll vor dem Kindergarten in Raas obszöne Handlungen begangen haben: Doch 2 Lehrerinnen der nahen Grundschule entdeckten ihn und griffen ein. Die Carabinieri von Natz-Schabs haben den Mann nun identifiziert. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 4 Jahren rechnen. Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils 3 Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit! Der deutsche Unternehmer Christoph Schoeller hat mit seiner Schoeller Group das Bozner Prestigeprojekt Waltherpark von René Benko übernommen. Am Freitag hat sich Schoeller erstmals der Presse gestellt und im Videointerview mit Dolomiten-Redakteur Michael Fink das „Viva Virgolo“-Projekt genauestens unter die Lupe genommen: