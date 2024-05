1. Podcast | Herr Steger, wollen Sie Landeshauptmann werden?

2. Spinges: Große Trauer um Raphael Wieland (14)

Eine Kerze an der Unfallstelle in der Brixner Industriezone erinnert an das tragische Unglück, bei dem Raphael Wieland (14) am Sonntag aus dem Leben gerissen und sein Vater Arnold schwerstens verletzt worden ist. - Foto: © ive

3. Neue Volksanleihen: Was Sie dazu wissen müssen

Beim BTP Valore dürfen ausschließlich Kleinanleger zugreifen – und das taten sie bislang auch, wie das erreichte Volumen von über 50 Milliarden Euro belegt. <?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?_Uni?><?ZA?> - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. 23 Personen besetzen Gebäude in Bozen – Abschiebungen

Die Polizei hat das Gebäude in der Bozner Industriezone geräumt.

5. Nach Anderlan-Rede: Parteien setzen Zeichen gegen Hass und Hetze

Er soll es richten. Dieter Steger ist seit Samstag der neue Obmann der Südtiroler Volkspartei. Ein Job, um den den 59-Jährigen zur Zeit wohl kaum jemand beneidet – nach all dem Streit der vergangenen Jahre, den Grabenkämpfen und Intrigen in der Partei. Warum tut er sich das an? Das fragt ihn STOL-Ressortleiter Arnold Sorg im Podcast „Hinter den Kulissen der Macht“. Ein Gespräch mit dem neuen SVP-Obmann.Die Fassungslosigkeit und Trauer nach dem tragischen Tod von Raphael Wieland aus Spinges sind groß. Im Blütenalter von 14 Jahren wurde er durch einen Motorradunfall aus seinem jungen Leben gerissen. Im Berufsbildungszentrum Bruneck blieb seine Schulbank gestern leer, Mitschüler und Lehrer trauern. Italienische Staatspapiere feiern seit Einführung der Volksanleihen BTP Valore ein bemerkenswertes Comeback bei Kleinsparern. Noch bis Freitag läuft die vierte Platzierungsrunde. Was bringen die Anleihen den Bürgern – und was dem Staat? Die Polizei hat kürzlich bei einer gezielten Kontrolle ein Gebäude in der Industriezone in Bozen geräumt. 23 Menschen befanden sich darin – viele von ihnen waren vorbestraft. Hier lesen Sie mehr. Die Fraktionen Civica, Grüne, PD, SVP und Team K im Südtiroler Landtag „distanzieren sich gemeinsam in aller Form und mit Nachdruck von den inakzeptablen Aussagen von Jürgen Wirth Anderlan.“ Ihre Haltung haben die Fraktionen heute durch eine symbolische rote Linie, die es nicht zu übertreten gelte, vor dem Südtiroler Landtag zum Ausdruck gebracht.