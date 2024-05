1 Bozen: Patient verlangt teures Medikament und geht auf Arzt los

In der Notaufnahme des Krankenhauses Bozen wurde ein Arzt verletzt, nachdem ihn ein Patient heftig geschlagen hatte. Bei weltweit steigenden Zahlen von onkologischen Erkrankungen sind Krebsmedikamente von entscheidender Bedeutung für die Patienten. Doch die Praxis der möglichst schnellen Zulassung neuer Mittel erscheint zweifelhaft. Zurzeit läuft in Rom das Masters-1000-Turnier, eines der großen Highlights für Italiens Tennis-Fans. Doch ausgerechnet jetzt ist eine Star-Spielerin aus dem Stiefelstaat spurlos verschwunden. Die ganze Tennis-Welt fragt sich: Was ist da nur passiert? Die Erde erlebt laut einer US-Behörde derzeit den ersten „extremen“ Sonnensturm seit 2003. Der Sonnensturm der Stufe 5 auf der 5-stufigen Skala sei am Freitagabend (Ortszeit) beobachtet worden, erklärte das Weltraumwetterprognosezentrum der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA). Der Sonnensturm werde voraussichtlich über das Wochenende anhalten. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Autobahn zwischen Neumarkt/Auer und Bozen Süd ereignet. Eine Frau aus den Niederlanden hat dabei ihr Leben verloren.