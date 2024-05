1. Tödlicher Bergunfall am Ortler: Mann aus Holland stirbt

Zu einem tödlichen Bergunfall ist es am Sonntagmorgen am Ortler gekommen. Ein Mann aus Holland kam bei der Abfahrt mit den Skiern über die Minnigerode-Rinne zu Sturz. Er starb noch an der Unfallstelle. Kürzlich wurde in Meran ein 42-jähriger Mann festgenommen: Er soll seine Ex-Frau und seine minderjährigen Kinder misshandelt und mehrfach gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Mehr dazu hier. Ein Hoch auf unsere Mütter! Wir haben unsere Leser um die schönsten Schnappschüsse am Muttertag gebeten. Sehen Sie selbst! Die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard verweist zum diesjährigen Muttertag auf die vielfältigen Herausforderungen des Mutter-Seins. „Mütter sind Erzieherinnen, Pflegerinnen, Köchinnen, Haushälterinnen, Taxifahrerinnen, Organisationstalente und so vieles mehr“, ruft Gebhard in Erinnerung, „und oftmals auch Mitarbeiterinnen, für die sich eine berufliche Karriere nach wie vor oft als ein Privileg anfühlt: Das muss sich ändern. Großer Erfolg für die Eidgenossen beim größten Musikwettbewerb der Welt: Der Schweizer Act Nemo gewann als erste nonbinäre Person den Eurovision Song Contest. Alle Details gibt es hier.