Nach der Bluttat in der Bozner Roenstraße werden neue Details zu den Hintergründen bekannt. Nach der Bluttat in der Bozner Roenstraße von Donnerstagmorgen ermittelt die Bozner Staatsanwaltschaft wegen Mordversuchs gegen einen 39-Jährigen. Der Verdächtige sitzt im Bozner Gefängnis. Er soll seiner 34-jährigen Lebensgefährtin mindestens einmal in den Hals gestochen und ihr auch noch weitere Verletzungen zugefügt haben. Die Blutspuren im und vor dem Haus zeugen davon. Nachbar Mauro Fracassi ist Rettungsschwimmer. Er leistete wichtige erste Hilfe. Sie war 10 Jahre lang in der Landesregierung und ist seit Jänner nur mehr einfache Landtagsabgeordnete: Waltraud Deeg. Sie hätte wieder einen Platz in der Landesregierung bekommen, hat aber von selbst abgelehnt. Ob sie diesen Schritt mittlerweile bereut, was der Grund für ihren Rückzug war und wie es ihr seitdem ergeht, verrät die SVP-Politikerin im Gespräch mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Hier geht's zum Podcast. Hat Jannik Sinner eine neue Freundin? Diese Frage wirbelt abseits der sandigen Tenniscourts gerade viel Staub auf. Eine hübsche Russin soll das Herz des 22-Jährigen Tennis-Stars erobert haben. Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils 3 Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!