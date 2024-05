1. Nach tragischem Radunfall: Trauer um Riccardo Nocker (81)

Für den Grödner kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. - Foto: © Mairfilms

2. „Martins Sonn(der)tag“: Wie wir die Zeit einer Krankheit besser überstehen

3. Unglaublich, wie viel für diese Villa bezahlt wurde – und wer dahinter steckt

Das macht schon was her! Die Villa San Giorgio in Portofino ist verkauft. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. „Fleximan“ offenbar gefasst: Metallarbeiter aus Padua angezeigt

Die Carabinieri haben einen Metallarbeiter (42) aus Padua angezeigt. - Foto: © ANSA / Sergio Pontoriero

5. Nadal und Federer: Tennis-Legenden in den Dolomiten

Roger Federer und Rafael Nadal in einer neuen Kampagne Seite an Seite. - Foto: © Social Media

In Gröden und darüber hinaus ist die Trauer groß: Der 81-jährige Riccardo Nocker aus Wolkenstein hat am Samstag bei einem tragischen Radunfall sein Leben verloren. Hier geht es zum Artikel. Krank sein – das bleibt niemandem erspart. Eine Krankheit belastet den Körper, aber auch die Seele. Denn sie reißt heraus aus dem Alltag, zerrt an den Nerven, kostet Kraft, wirft harte Fragen an den Kopf. Ancilla Lechner aus Kurtatsch ist seit 11 Jahren Seelsorgerin im Krankenhaus von Brixen und hat fast täglich Kontakt mit leidenden, kranken und sterbenden Menschen – und ihren Angehörigen. Im Podcast-Gespräch erzählt die Theologin, was für Kranke hilfreich und heilend ist, wie sie das Sterben eines Menschen erlebt und was sie an den Krankenbetten fürs Leben lernt.Portofino an der ligurischen Küste steht seit Jahrzehnten für das Feinste vom Feinen – und ist ein entsprechend teures Pflaster. Beim jüngsten Immobiliendeal im mondänen Badeort in der Nähe von Genua kommen aber sogar Leute, die nur noch in Millionen denken, ins Staunen. Hier lesen Sie mehr. „Fleximan“ ist enttarnt: Die Carabinieri in Rovigo haben einen Metallarbeiter (42) angezeigt, der verdächtigt wird, 5 der 8 Radarfallen sabotiert zu haben, die 2023 in der Provinz Rovigo beschädigt wurden. Sein Name wurde nicht bekannt. Fast zwei Jahrzehnte lang lieferten sie sich erbitterte Duelle auf dem Tennisplatz. Die Rivalität zwischen Rafael Nadal und Roger Federer entwickelte sich jedoch rasch zu einer tiefen Freundschaft. In einer neuen Kampagne blicken die Legenden auf ihre beeindruckenden Karrieren zurück – und das inmitten der Dolomiten.