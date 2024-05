1 Google Maps sorgt für riesiges Verkehrschaos in Sterzing

2 So wirkt sich das nass-kalte Wetter auf unsere Psyche aus

3 Sinners neue Freundin bricht ihr Schweigen

4 Bozen: Minderjährige in Schule beim Drogendealen erwischt

5 In einem Hotel in Ratschings entdeckt: Deutscher war in den USA gesucht

Der Navigationsdienst Google Maps fordert aktuell Autofahrer dazu auf, die A22 wegen einer Unterbrechung in der Nähe des Brenners an der Mautstation Sterzing zu verlassen, um in Richtung Norden weiterzufahren. Sterzing wird von Fahrzeugen regelrecht geflutet. Dabei liegt auf der Brennerautobahn tatsächlich gar keine Störung vor. Techniker sind dabei, die Ursachen für den Fehler zu ermitteln. Bei den Psychologen und Psychiatern benötigen zurzeit mehr Patienten mit Depressionen Hilfe, als im Mai sonst üblich. Das ständig wechselnde Wetter – mal nass und kalt und dann wieder warm – stresst nicht nur die „Durchschnittsmenschen“, sondern besonders auch Menschen, die psychisch anfällig und psychisch krank sind, berichtet der Primar für Psychiatrie am Krankenhaus Brixen, Dr. Roger Pycha. Es bleibt ein Dauer-Thema bei den French Open: Die neue Romanze von Jannik Sinner und Anna Kalinskaya. Nun hat sich erstmals auch die russische Tennisspielerin über die neue Beziehung geäußert. 2 minderjährige Schüler sind an einer Bozner Oberschule beim Dealen von Drogen während des Unterrichts aufgeflogen. Der Direktor der Schule alarmierte daraufhin die Polizei. Ein deutscher Staatsbürger, der in den USA wegen Postbetrugs, Geldwäsche und Behinderung der Justiz gesucht wurde, ist den Carabinieri in einem Hotel in Ratschings ins Netz gegangen: Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2016 in New Jersey mehrere Menschen um insgesamt mehr als 10 Millionen Dollar gebracht zu haben.