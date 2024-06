1. Afers: Schwerer Verkehrsunfall fordert Toten

Ein Mann konnte nicht mehr gerettet werden. - Foto: © FFW Afers

2. Messerstecherei in Bozen – eine Person schwerverletzt

Eine Person wurde schwer verletzt. - Foto: © mt

3. Warum Tierarzt Alex Mederle nach Südtirol zurückgekehrt ist

Tierarzt Axel Mederle. - Foto: © krs

4. Bozen: Erneut Gewalt in der Notaufnahme

Immer wieder kommt es in der Notaufnahme zu gewalttätigen Zwischenfällen. - Foto: © DLife

5. Auf Sonnenschein folgen Gewitter am Abend

Abends kann es zu Gewittern kommen. - Foto: © FF Tramin

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Afers bei der Plose ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Einheimischer kam mit seinem Auto von der Straße ab. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte konnte er nicht mehr gerettet werden. In der Nacht auf Sonntag hat sich in Bozen eine Messerstecherei zugetragen. Von mehreren beteiligten Personen musste eine Person mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.Viele junge Fachkräfte wandern von Südtirol ab oder kehren nach ihrem Studium nicht mehr in ihre Heimat zurück. Nicht so Tierarzt Axel Mederle aus Eppan. Zwischen Studium und Arbeit war er fast 15 Jahre im Ausland. Ende des letzten Jahres ist er nach Südtirol zurückgekehrt und hat gerade vor 2 Wochen seine eigene Praxis für Kleintiere eröffnet. Hier geht es zum Artikel. In den vergangenen Tagen hat es gleich 2 Vorfälle in der Notaufnahme des Bozner Spitals gegeben, bei dem Ärzte- und Pflegepersonal sowie Polizeibeamte bedroht wurden. Es erfolgten 2 Ausweisungen. Bei dem Vorfall am Samstag wurden 2 Polizisten verletzt. Obwohl der Sonntag wettertechnisch ein freundlicher Tag ist, kann es abends stellenweise zu Unwettern kommen. Spätestens ab Mitternacht ist mit Regen im ganzen Land zu rechnen. Trotz der Niederschläge ist es auch heuer wichtig Vorsicht walten zu lassen und sich an die geltenden Bestimmungen zu halten. Hier lesen Sie mehr.