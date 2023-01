1. Regen und Schnee im Anmarsch

Am heutigen Nachmittag breiteten sich von Süden her Niederschläge aus. - Foto: © Shutterstock

2. Treibstoff teilweise über 2 Euro – Diesel teurer als Benzin

Nachdem die italienische Regierung den Rabatt auf die Treibstoffsteuern mit Ende Dezember nicht mehr verlängert hat, sind die Preise für Benzin und Diesel nach oben geschnellt. - Foto: © Shutterstock

3. Fischnaller, Vinatzer und Wierer jubeln

<?ZE?>Endlich kann er wieder lachen: Alex Vinatzer aus Wolkenstein. - Foto: © ANSA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

4. Starker Rückreiseverkehr: Stau auf der A22 und im Pustertal

Die Betreiber der Autobahn gaben eine Stauwarnung heraus. (Archivbild) - Foto: © DLife/DA

5. Nächtlicher Verkehrsunfall in St. Ulrich endet glimpflich

Wie durch ein Wunder verletzte sich keiner schwer. - Foto: © Weißes Kreuz Gröden

Niederschlag ist im Anmarsch. Während es in den niederen Lagen regnet, fällt zwischen 700 und 1000 Meter Meereshöhe Schnee. Auch am Montag kommt es erneut zu einigen Regen- und Schneeschauern. Am Dienstag folgt dann eine Wetterbesserung. Mit dem Wegfall der Rabatte auf die Akzisen sind die Preise für Diesel und Benzin seit Anfang Jänner um 18,3 Cent pro Liter gestiegen. Die Literpreise schwanken und übersteigen manchmal die 2-Euro-Marke. Vor allem Diesel ist teuer, weil Italien die höchste Diesel-Steuer Europas hat. Dominik Fischnaller, Alex Vinatzer und Dorothea Wierer haben Grund zum Jubeln: Fischnaller ist beim Kunstbahnrodel-Weltcup im lettischen Sigulda aufs Podest gestürmt , während Vinatzer beim Slalom in Adelboden das Podest nur knapp verfehlt. Das von Dorothea Wierer angeführte Quartett aus Italien hingegen stürmte in der Mixed-Staffel ganz nach oben. Auf der Brennerautobahn in Richtung Süden und im Pustertal gab es am Sonntag kilometerlangen Stau. Grund dafür war der starke Rückreiseverkehr nach den Weihnachtsferien. Mittlerweile hat sich der Stau wieder aufgelöst. In der Nacht auf Sonntag ist es in St. Ulrich in Gröden zu einem aufsehenerregenden Unfall gekommen. Ein Pkw kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und überschlug sich. Keiner der 5 Insassen verletzte sich schwer.