Zu mild und zu trocken: So kann man das Wetter der vergangenen Wochen in Südtirol beschreiben. Und es tut sich auch in den kommenden Tagen nicht viel. Am Alpenhauptkamm kann es zwar vereinzelt schneien, aber im Rest des Landes bleibt es trocken. Und in der kommenden Woche kommt schon das nächste Hoch. „Wir könnten im Sommer ein Problem bekommen“, sagt Meteorologe Dieter Peterlin. Vor genau einem Jahr schickte Kremlchef Wladimir Putin seine Panzer in die Ukraine. Seitdem haben sie das Land nicht mehr verlassen und die Menschen in der Ukraine mit unvorstellbarem Leid überzogen. Lesen Sie hier einen Überblick über die Geschehnisse in den vergangenen 12 Monaten Krieg. Es gebe Tage, an denen es schwierig werde, „unsere Arbeit zu machen, den Frauen zuzuhören, sie auf ihrem Weg aus der Gewalt zu begleiten“. Dies betont das Netzwerk „Frauen gegen Gewalt – Meran“. Fast jeden dritten Tag werde in Italien eine Frau von ihrem Partner getötet, „von dem Mann, der sagte, er liebe sie und dem sie vertraute und wir fragen uns, ob wir genug tun“. Lesen Sie hier den ganzen Artikel. Vor genau einem Jahr sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und haben das Land in einen brutalen Krieg gestürzt. Ebenso lange unterstützt der Landesrettungsverein Weißes Kreuz die ukrainische Bevölkerung und versucht das Leid der Menschen zu lindern. Im Interview mit STOL berichtet Ivo Bonamico, Direktor des Weißen Kreuz, über den Hilfseinsatz, die Solidarität der Südtiroler und die Schicksale der Ukrainer.