1. Nach tragischem Unfall: Trauer um Josef Stampfer (72)

Auf Höhe des Klausner Schwimmbades prallte gestern ein Motorrad gegen ein auf die Staatsstraße einbiegendes Auto (im Bild links). Der Motorradfahrer, Josef Stampfer (72) aus Wiesen, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallermittlungen laufen noch. - Foto: © FFW Klausen

2. Marmolata-Tragödie jährt sich zum zweiten Mal: Messe für die Opfer

3. Wenn Speck im Landtag für furiose Szenen sorgt

Von der Südtiroler Köstlichkeit zum Streitgrund: Speck. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Die Tausendsassas vom Ridnauntal: Die Brüder Volgger

2, die viel bewegen möchten: die Brüder Stefan (links) und Manni Volgger. - Foto: © Privat

5. Bozen: Messerstecher nach EM-Spiel festgenommen

Mehrere Polizisten griffen bei der Eskalation am Siegesplatz ein. - Foto: © DLife

Und schon wieder hat ein schwerer Unfall ein Todesopfer gefordert. In Klausen ist gestern der 72-jährige Josef Stampfer aus Wiesen in der Gemeinde Pfitsch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Motorrad gegen ein in die Staatsstraße einbiegendes Auto. Heute vor 2 Jahren, am 3. Juli 2022, bricht ein riesiger Teil des Marmolata-Gletschers ab: 11 Menschen sterben unter den Eis- und Felsmassen, 2 weitere werden schwer verletzt. Am heutigen Mittwoch wird auf der Marmolata eine Messe für die Opfer der Katastrophe gefeiert und im Anschluss ein Dokumentarfilm im Kino Marmolata gezeigt. Ein gastfreundlicher Landesrat, eine furiose Oppositionspolitikerin und filmreife Szenen zwischen den Beiden: Im Landtag wurde gestern wieder einmal einiges geboten. Hier die köstlichen Details! Die beiden Brüder Manni und Stefan Volgger aus Ridnaun sind bekannt für ihre wahnwitzigen Ideen und deren Umsetzungen – trotz aller Bedenken und Kritiken. STOL hat sich mit den beiden Brüdern im neuen „Genusshaus“ im Ridnauntal zu einem Gespräch getroffen und erstaunliche Einblicke in ihren Alltag und ihr Erfolgsgeheimnis erhalten. Nachdem vor rund 10 Tagen bei einer Messerstecherei auf dem Bozner Siegesplatz ein albanischer Staatsbürger schwer verletzt worden war, wurde nun der Tatverdächtige – ein Landsmann des Opfers – von der Staatspolizei festgenommen. Er muss sich nun vor Gericht verantworten. Außerdem ordnete Quästor Paolo Sartori seine Ausweisung an.