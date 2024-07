1. Bozen: Gastronomen verzweifeln an anhaltender Gewalt im Zentrum

Der Präsident der Gastronomie im hds, Kurt Unterkofler. - Foto: © hds

2. Margreid: Schmuck und Bargeld gestohlen

Viel Bargeld lockt Diebe an. - Foto: © APA / EVA MANHART

3. So will Südtirol eine enorme Menge Strom von der Sonne holen

Sonnige Aussichten: Südtirol nimmt viel Geld in die Hand, um Solarstrom zu produzieren. - Foto: © Shutterstock

4. Das Gadertal trauert: Hunderte nehmen Abschied von Angel Miribung

Foto: © teo

5. Bozen: Drogendealer fliegt auf – 2,5 Kilogramm Kokain beschlagnahmt

Foto: © quästur

„Wir fordern die politischen Verantwortlichen auf, ihren Worten endlich Taten folgen zu lassen. Es reicht nicht, das Sicherheitsproblem nur zu diskutieren – wir brauchen glaubhafte und nachhaltige Lösungen“, betont Kurt Unterkofler, Präsident der Gastronomie im Wirtschaftsverband hds, der zu den aktuellen Vorfällen im Stadtzentrum von Bozen Stellung bezieht. Hier lesen Sie mehr. Am gestrigen Mittwoch wurde – nach den Einbrüchen in Kurtinig – ein weiterer Diebstahl im benachbarten Margreid bekannt. Einer 86-jährigen Frau wurde bereits in der letzten Woche ein hoher Geldbetrag und wertvoller Schmuck gestohlen. Hier geht es zum Artikel. Südtirol hat einen ehrgeizigen Klimaplan: 2019 wurden hierzulande 250 Megawatt Strom aus der Sonne produziert. Bis 2030 sollen zusätzliche 400 Megawatt installierte Leistung dazukommen – eine Verdreifachung. Jetzt steht ein Projekt in den Startlöchern, das uns ein gutes Stück nach vorne bringen soll. Am Donnerstagvormittag wurde in Wengen im Gadertal der Bürgermeister Angel Miribung (75) zu Grabe getragen, der vor einer Woche in den Schweizer Bergen verunglückt war. Hunderte Menschen aus ganz Südtirol haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet. Die Staatspolizei hat einen albanischen Staatsbürger festgenommen, der in großem Stil Drogen verkauft hat. Im Keller seiner Wohnung wurde Kokain im Wert von mehreren 100.000 Euro beschlagnahmt. Quästor Paolo Sartori hat dem 29-Jährigen die Aufenthaltsgenehmigung entzogen.