Der FC Südtirol bleibt im Kalenderjahr 2023 ungeschlagen! Die Serie des Zweitliga-Aufsteigers hielt auch am Samstag im ausverkauften Drusus-Stadion gegen Palermo. Lesen Sie hier den Spielbericht. Die Familien Johann und Juliane Schrott, Helmut und Edith Premstaller sowie Michael und Waltraud Prugger haben am heutigen Samstag auf der Landesversammlung den Bergbauernpreis 2023 erhalten. Der Südtiroler Bauernbund und die Raiffeisenkassen Südtirols zeichnen damit Bergbauernfamilien aus, die Besonderes leisten. Hier lesen Sie alles zur Prämierung. Die hitzige Debatte um die Verlängerung der Betreuungszeit im Kindergarten hat uns die Symptome eines Problems vor Augen geführt, das wir aktuell erst in einem frühen Stadium zu spüren bekommen. Es rauscht aber mit voller Wucht direkt auf uns zu. Ein Kommentar von STOL-Redakteur Philipp Trojer. Zum gestrigen Arbeitsunfall beim Unternehmen Iprona in der Lananer Industriezone sind neue Details bekannt geworden: Offenbar war bei einem Reinigungsprozess aus nicht bekannter Ursache verdünnte Natronlauge ausgetreten. Die ätzende Flüssigkeit verletzte den 53-jährigen H. K. aus Lana im Gesicht – vor allem in den Augen. Lesen Sie hier mehr dazu. Die Staatspolizei hat in den vergangenen Tagen in der Landeshauptstadt intensive Kontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Ermittler Drogen sicher, deckten 2 Diebstähle auf und erwischten einen betrunkenen Autofahrer. Eine Person wurde festgenommen, 5 weitere erhielten eine Anzeige.