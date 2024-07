Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Nachdem es am gestrigen Freitag in Teilen Südtirols zu heftigen Unwettern kam, verlief die Nacht auf Samstag vergleichsweise ruhig. Für die kommenden Tage ist eine deutliche Wetterbesserung in Sicht. - Foto: © LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord