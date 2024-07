Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Beinahe jeder Dritte in Südtirol traut sich wegen Bär oder Wolf nicht mehr in den Wald. Wie ergeht es Ihnen mit der Rückkehr des Großraubwildes? Das wollten wir von den Südtirolern wissen. Unzählige Zuschriften sind in der Redaktion eingelangt.