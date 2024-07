1. Feuer in Meraner Nobelhotel

Foto: © LVF

2. Zug-Schaffnerin bespuckt und gestoßen

In der Vinschgerbahn kam es zu einem bedenklichen Vorfall (Archivbild). - Foto: © LPA

3. „Er hat sich an keinerlei Regeln gehalten“

Max Leitner (hier auf einem Archivbild) wurde nach seinen gelungenen Fluchten schließlich immer gefunden und festgenommen. - Foto: © OGNIBENI

4. Diese giftigen Chemikalien stecken in Billig-Mode von Shein

Shein ist ins Visier der Konsumentenschützer geraten. - Foto: © APA/AFP / RICHARD A. BROOKS

5. Deutschland: 2 Menschen nach Autorennen auf A44 verbrannt

Das Auto ging in Flammen auf. - Foto: © APA/dpa / Justin Brosch

Im Hotel „Villa Eden“ in Obermais hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer hatte sich im Spa-Bereich im Untergeschoss ausgebreitet. Feuerwehrleute maßen dort 900 Grad Celsius, als sie mit schweren Atemschutzgeräten anrückten. Rauch drang bis in Zimmer im Erdgeschoss. Er war weitum zu sehen. Zugschaffner brauchen ein dickes Fell. Das wurde erneut am vergangenen Dienstag deutlich. 26 Jahre seines Lebens hat Max Leitner (66) in verschiedenen Gefängnissen verbracht – immer wieder von Fluchten unterbrochen: Am Dienstag ist der mehrfach verurteilte Serientäter tot in Meran aufgefunden worden. Die Ware des chinesischen Versandhändlers Shein ist einer Stichproben-Untersuchung zufolge stark mit Schadstoffen belastet. „Manches schnelle Schnäppchen strotzt nur so vor giftigen Chemikalien“, erklärten die Tester von „Ökotest“ in Deutschland am Donnerstag. Die meisten der insgesamt 21 getesteten Kleidungsstücke fielen demnach durch, die besten Produkte schnitten mit „Ausreichend“ ab. 2 Insassen eines Sportwagens sind bei einem schweren Unfall auf der deutschen Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen – nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem verbotenen Autorennen. Demnach verlor der Fahrer am Autobahnkreuz Dortmund/Unna in Richtung Kassel bei hohem Tempo die Kontrolle. Das Auto schoss von der Fahrbahn, zerlegte durch die Wucht des Aufpralls mehrere Bäume und ging sofort in Flammen auf, wie die Polizei Dortmund mitteilte.