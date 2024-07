1. Israel warnt vor „umfassendem Krieg“

Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein drusisches Dorf auf den Golanhöhen hat Israel den Ton gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz weiter verschärft. Hier lesen Sie mehr dazu. Einen aufregenden Sonntagvormittag haben Förster, Tierärzte, Urlaubsgäste und nicht zuletzt eine Hirschkuh in Mitterolang hinter sich: Das Tier war im Dorfzentrum gegen eine Glasscheibe geprallt und hatte dort halb bewusstlos und panisch 4 Stunden ausgeharrt, ehe es von allein in den nahe gelegenen Wald flüchten konnte. Zur diesjährigen Landesmeisterin im Handmähen ist Katja Mittelberger aus Vöran gekürt worden. Landesmeister ist Klaus Lanziner aus Kastelruth. Bei den Senioren holten sich Filomena Fischnaller aus Villnöß sowie Paul Mantinger aus Villnöß den Sieg.Der Hochsommer hat Südtirol voll im Griff, bereits in den vergangenen Tagen lagen die Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke. In der kommenden Woche wird es richtig heiß.Durch das schwere Gewitter am Samstag ist in Pfitsch ein Bach stark angeschwollen, die Wassermassen rissen 2 Brücken mit. Die Folge: 3 Bauernhöfe sind von der Außenwelt abgeschnitten.