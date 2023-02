1. Lebensmittelpreise steigen: Nirgends ist Brot so teuer wie in Bozen

Der Krieg gegen die Ukraine hat die Preise von Brot, Nudeln und Öl in Italien deutlich beeinflusst. - Foto: © Shutterstock

2. Alarmierend wenig Niederschläge: In Europa droht massive Trockenheit

Zahlreiche Flüsse in Italien bewegen sich auf historische Tiefstände zu. - Foto: © ANSA / ANSA/US ANBI

3. 11 Monate Kindergarten: „Vereine und Genossenschaften sollen das übernehmen“

Der geplante 11. Kindergartenmonat im Juli soll von Genossenschaften und Vereinen durch alternative Aktivitäten zum Unterricht abgedeckt werden, lautet nun ein weiterer Vorschlag. - Foto: © Shutterstock

4. Abschied nehmen von Sigrid Gröber

Am heutigen Montagnachmittag wird Sigrid Gröber in ihrer Heimatgemeinde Mühlwald zur letzten Ruhe gebettet. - Foto: © PAX BESTATTUNGEN

5. US-Geheimdienst: Kam Corona doch aus einem chinesischen Labor?

Das US-Energieministerium soll seine Einschätzung zum Ursprung des Coronavirus geändert haben und nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen. - Foto: © ANSA / ALEX PLAVEVSKI

Auch ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stiegen in Italien die Preise von Lebensmitteln weiter an, die auf dem Tisch vieler Menschen nicht fehlen dürfen: Brot, Nudeln und Öl. In Bozen sind die Preise für Brot dabei besonders hoch. Die Vorzeichen verheißen nichts Gutes: In den Alpen liegt vielerorts nur ein Bruchteil des üblichen Schnees. Auch geregnet hat es kaum. Geht es so weiter, dürfte schon bald Trockenheitsalarm herrschen. Die Diskussion um 11 Monate Kindergarten in Südtirol sorgt weiterhin für Diskussionen. Nun wartet die Fachgewerkschaft Öffentlicher Dienst des SGB/CISL v mit einem Vorschlag auf: „Die Familien brauchen Lösungen. Diese dürfen aber nicht zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führen.“ Der geplante 11. Kindergartenmonat solle daher von Genossenschaften und Vereinen abgedeckt werden. Am heutigen Montagnachmittag wird Sigrid Gröber, die in Meran Opfer einer brutalen Gewalttat geworden ist, in ihrer Heimatgemeinde Mühlwald zur letzten Ruhe gebettet. Die Stadt Meran hält um 12 Uhr eine Schweigeminute im Gedenken an das Opfer ab. Indes steht bereits am Vormittag für den unter Mordverdacht stehenden Alexander Gruber das Garantieverhör an. Das US-Energieministerium soll seine Einschätzung zum Ursprung des Coronavirus geändert haben und nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen. Das gehe aus einem als Verschlusssache eingestuften Geheimdienstbericht hervor, der kürzlich dem Weißen Haus und wichtigen Mitgliedern des Kongresses vorgelegt worden sei.