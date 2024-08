Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Nach dem Unwetter mit Starkregen in Teilen der Nordtiroler Bezirke Landeck und Innsbruck-Land Freitagabend sind am Samstag die Aufräumarbeiten vor allem im hauptbetroffenen St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) auf Hochtouren gelaufen. - Foto: © APA / BERND HOFMEISTER