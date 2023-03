1. Gute Nachrichten: Christiane Maria Engl gefunden

Christiane Maria Engl ist in Peschiera am Gardasee in einem Krankenhaus. Die Erleichterung ist groß.

2. Ab heute gelten neue Regeln für die Scheidung

Es ist aus! Für Trennungen und Scheidungen gelten ab heute neue Regeln.

3. Renten über 2100 Euro: Ab März Erhöhung

Mit dem Haushaltsgesetz 2023 wurde ein neues System zur Aufwertung der Renten eingeführt. - Foto: © APA/dpa / Marijan Murat

4. Grandios in Georgien: Omar Visintin hat seine WM-Medaille

Omar Visintin hat sich bei der WM in Bakuriani die lang ersehnte Einzelmedaille geschnappt. - Foto: © Pierre Lucianaz

5. Arbeitsunfälle fordern Toten und Schwerverletzten

Der Mann wurde in das Krankenhaus von Brixen geflogen. - Foto: © fm

Aufatmen in Terenten: Die Suchaktion nach Christiane Maria Engl konnte beendet werden. Die 43-Jährige ist in Peschiera am Gardasee gefunden worden. Ihr Ehemann wurde bereits verständigt. Lesen Sie hier mehr dazu. Rom reformiert die Scheidung: Mit der Cartabia-Reform soll die Dauer der Prozedur verkürzt werden. Auch werden die Verfahren für Trennung und Scheidung zusammengelegt. Die Reform tritt mit dem heutigen 1. März in Kraft. Die Details. Der Blick auf den Rentenbescheid wird heute so manchem Rentner in Südtirol ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben: Mit März gilt die Rentenerhöhung auch für diejenigen, die mehr als das Vierfache des Mindestbetrags – also mehr als 2101,52 Euro – bekommen. Doch ausschließlich positiv ist die Neuerung für Rentner nicht. Er hat Weltcuprennen gewonnen und Olympia-Medaillen geholt: Jetzt hat der Südtiroler Boardercrosser Omar Visintin auch seine erste WM-Einzelmedaille gewonnen. In Bakuriani (Georgien) schnappte sich der Algunder am Mittwoch Bronze. 2 Arbeitsunfälle haben am Mittwoch in Südtirol einen Toten und einen Schwerverletzten gefordert. Zu einem tragischen Unglück kam es am Mittwochnachmittag in Pradat in Alta Badia: Eine Person ist bei Waldarbeiten tödlich verunglückt.