1. Bozen: Passantin begrapscht, Carabinieri attackiert – Mann festgenommen

Die Carabinieri konnten den Grapscher festnehmen. - Foto: © Carabinieri

2. „Wally wollte in der Nacht sicher nur helfen“

Die 50-Jährige Waltraud Jud war am vergangenen Samstag in Innichen bei einem Amoklauf mit insgesamt 3 Todesopfern im Kugelhagel gestorben.

3. Spurensuche in Terenten: Was ist mit Aaron Engl geschehen?

Nach der genauen Untersuchung des Fundortes von Aaron Engls Leichnam setzen die Forensik-Experten der Carabinieri des RIS nun an dessen Geländewagen die Spurensuche fort.

4. Nach Schwimmunfall im Fennberger See: Trauer um verdienten Lehrer

Die Trauer um Ugo Debonis ist groß: Im Fennberger See verlor er bei einem Badeunfall sein Leben.

5. Unruhige US Open: Sinner und das große WADA-Rätsel

Tennis-Superstar Jannik Sinner. - Foto: © APA/afp / HENRY NICHOLLS

Ein bedenklicher Vorfall hat sich am Dienstagmorgen in der Landeshauptstadt ereignet: Erst begrapschte ein Mann eine Passantin, später attackierte er die Ordnungshüter. Nach wie vor sind die Menschen in Innichen und weit darüber hinaus tief betroffen von der furchtbaren Tragödie, die sich am vergangenen Wochenende zugetragen hat. Jetzt spricht Korbinian Hofmann, der Mann von Mordopfer Waltraud Jud. Die Bozner Staatsanwaltschaft hat den Leichnam von Aaron Engl zur Bestattung freigegeben. Gestern wurde er nach Terenten überführt. Die Beerdigung findet am Samstag um 15 Uhr statt. Indes laufen die Ermittlungen zum mysteriösen Todesfall des 24-Jährigen auf Hochtouren weiter – auch wenn ein Unfallszenario als das wahrscheinlichste gilt. Ugo Debonis aus Neumarkt ist gestern beim Baden im Fennberger See ums Leben gekommen. Der 82-Jährige ging beim Schwimmen unter und tauchte nicht mehr auf. Sofort wurde ein großangelegter Rettungseinsatz eingeleitet. Doch: Jede Hilfe kam zu spät. Am Donnerstag erfolgt in New York die Auslosung für die US Open, die in der kommenden Woche beginnen. Jannik Sinner ist als Weltranglisten-Erster einer der großen Favoriten. Doch auf den Sextner Superstar warten unruhige Tage.