1. 110 Meter vor Augen seiner Frau abgestürzt: 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Die Bergrettungen von St. Martin in Passeier und St. Leonhard in Passeier eilten dem Verletzten zu Hilfe.

2. Nach US-Open-Sieg: Sinner auch finanziell in neuen Höhen

Jannik Sinner ist ein begehrtes Markengesicht.

3. Nach Murenabgang bei Hl. Drei Brunnen – Straße gesperrt – Arbeiten laufen

Die Wallfahrtskirche „Heilige-Drei-Brunnen“ wurde vom Murgang der heutigen Nacht, auch dank des Ablenkdamms, nicht beschädigt. - Foto: © LPA/Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

4. Regen, 10 Grad kälter, erster Schnee: So wird das Wetter in dieser Woche

Diese Woche verläuft wechselhaft, mit viel Regen – auf den Bergen kann es am Freitag sogar schneien. - Foto: © shutterstock

5. Patientin stirbt bei OP - Ärzte müssen sich verbarrikadieren

Am Sonntagabend kam es in Saltaus zu einem tragischen Absturz, bei dem ein 41-jähriger Südtiroler lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Hier geht es zum Artikel. Knapp 17 Stunden brauchte Jannik Sinner, um seinen US-Open-Triumph und ein Preisgeld von umgerechnet 3,3 Millionen Euro einzufahren. Das macht einen Stundenlohn von fast 200.000 Euro. Zugleich ist die Marke Sinner mit dem Titel nun wertvoll wie nie. In der Nacht auf heutigen Montag ist vom Eiswandfernerbach in Trafoi in der Gemeinde Stilfs eine Mure abgegangen. Die Wallfahrtskirche Hl. Drei Brunnen blieb von der Mure verschont. Hier lesen Sie mehr. Nach den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen, stellt sich das Wetter in Südtirol in dieser Woche um: Es wird deutlich kälter, regnerisch und am Freitag fällt in den Bergen der erste Schnee. Alles rund ums Wetter lesen Sie hier. Das Krankenhaus „Policlinico Riuniti“ in Foggia (Apulien) sorgt italienweit für Schlagzeilen. Während einer Notoperation infolge einer Komplikation ist eine junge Frau ihren schweren Verletzungen erlegen, die sie sich einige Tage zuvor bei einem Verkehrsunfall mit einem Elektroroller zugezogen hatte. Daraufhin gingen Angehörige und Freunde der 24-Jährigen auf das Ärzteteam los, einige Krankenhausmitarbeiter wurden verletzt. Diese mussten sich in einem Büro in Sicherheit bringen.