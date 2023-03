1. Gutachter: Tödlicher Sturz hätte vermieden werden können

2. Hohe Strom- und Gaspreise? So können Sie sparen

3. Fehler im Corona-Management? „Haben mit bloßen Händen gekämpft“

4. Einen Reisepass beantragen? Jetzt gibt es neue Termine

5. Wierer überzeugt bei Røiseland-Show

Der Sturz auf der „schwarzen“ Piste im Skigebiet Rittner Horn am 4. Jänner 2019, infolge dessen Renata Dyakowska und ihre Tochter Emily beim Rodeln ihr Leben verloren, wäre vermeidbar gewesen – von Dyakowska selbst. Zu dem Schluss ist Parteiengutachter Alberto Sartori aus Padua gekommen. In Zeiten der hohen Strom- und Gaskosten fragen sich immer mehr Leute, wie sie am besten Energie sparen könnten. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) will ein wenig Licht ins Dunkel bringen und gibt wertvolle Tipps. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Staatsanwaltschaft von Bergamo hat Ermittlungen gegen den ehemaligen Ministerpräsident Giuseppe Conte und den früheren Gesundheitsminister Roberto Speranza aufgenommen. Die beiden sind wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit und der Inkompetenz im Umgang mit der ersten Phase der Pandemie in Italien im Frühjahr 2020 in den Fokus der Ermittlungen gerückt. 4000 Todesfälle in Bergamo seien mit einer rechtzeitig verordneten Sperrzone zu vermeiden gewesen. Die Reaktionen. Viele Bürger bemängeln immer wieder, dass man in Südtirol monatelang auf die Ausstellung eines Reisepasses warten muss. Nun will die Quästur gegensteuern. Im ersten Biathlon-Rennen nach der WM-Pause hat Dorothea Wierer eine überzeugende Leistung abgeliefert und damit ihre Chancen auf die kleine Kristallkugel am Leben gehalten. Gegen eine Dame war beim Sprint von Nove Mesto allerdings kein Kraut gewachsen.