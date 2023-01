1. Ab morgen ansuchen: Bonus für umweltfreundliche Fahrzeuge

Foto: © Shutterstock

2. Italien: 9 Euro mehr fürs Volltanken – Die Preise in den anderen EU-Ländern

Foto: © dpa-tmn / Christin Klose

3. Arbeitsunfall: Mit Hand in die Kreissäge – In Innsbrucker Klinik gebracht

Foto: © fm

4. Das leise Ende einer besonderen Ski-Karriere

Foto: © AFP / CHRISTOF STACHE

5. Bozner Primar: „Jeden Tag 8 Minuten Urlaub machen und 2 Minuten sterben“

Foto: © DLife/Rosario Multari

Seit Anfang Jänner wird der Kauf von umweltfreundlichen Fahrzeugen vom Staat unterstützt. Um in den Genuss dieser Förderung zu kommen, muss ein Antrag in der eigens dafür vorgesehenen Plattform gestellt werden. Ab dem morgigen Dienstag um 10 Uhr geht's los. Für eine volle Tankfüllung bezahlt man in Italien im Schnitt um 8,9 Euro mehr als noch Ende Dezember: Diese Berechnung stammt von der Verbraucherorganisation Codacons. Das bedeutet auf das Jahr gerechnet Mehrausgaben von 214 Euro pro Autofahrer. Wie teuer ist tanken in anderen Ländern? Die Details. Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagnachmittag in Meran. Ein 69-jähriger Mann verletzte sich bei Arbeiten mit der Kreissage. Er zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu. Wenn am kommenden Wochenende die Herrenrennen von Wengen über die Bühne gehen, wird der letzte Sieger der Lauberhorn-Kombination fehlen. Österreichs Ski-Star Matthias Mayer hat in Bormio einen denkwürdigen Abschied hingelegt, der noch lange nachhallen wird. An jedem Arbeitstag und bei jedem Wind und Wetter fährt Dr. Andreas Conca, Primar des psychiatrischen Dienstes für Diagnose und Therapie am Bozner Krankenhaus, mit dem Mountainbike von Vilpian nach Bozen und wieder zurück. Und das nicht nur wegen Fitness und Umwelt – er hat dafür einen besonderen Grund. Mehr dazu auf s+.