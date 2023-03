1. Südtirol will gegen dramatischen Ärztemangel vorgehen

Viele gehen, nur wenige kommen nach: Vor allem in den Krankenhäusern sind viele Arzt-Stellen nicht mehr besetzt. - Foto: © Shutterstock

2. Vor 40 Jahren: Erstes Handy kommt auf den Markt – Beginn einer neuen Ära

Egal ob Schritte zählen, Kochrezepte suchen, Rechnungen lösen oder im Geschäft bezahlen: Heute können wir mit dem Smartphone nahezu alles machen. - Foto: © dpa-tmn / Zacharie Scheurer

3. Italien will das Rauchverbot weiter ausweiten

Viel Rauch um Schwangere und Kinder? Damit soll bald Schluss sein. - Foto: © Shutterstock

4. Im Rückwärtsgang: Auto stößt Seniorin zu Boden

Das Foto auf Google-Street-View zeigt den Bereich, in dem sich der Unfall ereignet hat.

5. Lehrer in Südtirol bekommen mehr Geld – Verträge unter Dach und Fach

Das Lehr- und Direktionspersonal in Südtirol bekommt künftig mehr Geld.

Der Ärztemangel ist in Südtirol bereits mehr als deutlich spürbar und wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Höchste Zeit also, dass sich das Land nicht nur auf Unis im In- und Ausland verlässt, sondern die Sache selbst in die Hand nimmt. Das ist geplant. Genau heute vor 40 Jahren wurde eine neue Ära eingeläutet, als das erste Mobiltelefon auf den Markt gekommen ist. Es war das DynaTAC 8000x von Motorola, mit dem man nur 30 Minuten telefonieren konnte. Bereits vor wenigen Wochen hat die Regierung in Rom eine Verschärfung des Rauchverbots angekündigt – im Freien. Nun sollen die Regeln abermals verschärft werden. Das ist geplant. Beim Rückwärtsrangieren hat ein Auto in der Bozner Industriezone eine ältere Frau umgestoßen, die wohl unbemerkt hinter dem Fahrzeug vorbeiging: Sie erlitt mittelschwere Verletzungen. Das Lehr- und Direktionspersonal in Südtirol bekommt künftig mehr Geld. Das Land stellt dafür insgesamt 65,25 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kollektivverträge wurden unterzeichnet und treten am 9. März in Kraft.