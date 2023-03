1. Nächster Sieg! Wierer ist die Königin von Schweden

Dorothea Wierer freute sich erneut über den Sieg. - Foto: © ANSA / Anders Wiklund

2. Sorge über Ansturm von 900.000 Migranten: Meloni fordert Hilfe der EU

Giorgia Meloni macht in Brüssel Druck. - Foto: © APA/afp / ALBERTO PIZZOLI

3. Mussak: „Die angekündigte Welle der Veränderung ist ausgeblieben“

Hannes Mussak im STOL-Sonntagsgespräch. - Foto: © Andrew Klotz

4. Am Dienstag kommt etwas Regen

Der prognostizierte Regen bringt nur eine kleine Erleichterung. - Foto: © shutterstock

5. Papst im Interview: Zölibat ist revidierbar

Der Papst spricht Klartext. - Foto: © APA/afp / ANDREAS SOLARO

Diese Dorothea Wierer ist unglaublich: Südtirols Biathlon-Aushängeschild läuft zum Ende der Saison zur Höchstform auf und hat im schwedischen Östersund den nächsten Sieg eingefahren. Es war ihr dritter Saisonsieg, der insgesamt 16. in ihrer Karriere. Zum vollständigen Artikel geht's hier. Der Druck auf die EU wird von Seiten der italienischen Regierung erhöht. Grund dafür ist die Furcht vor einem ernormen Zustrom and Migranten in wenigen Monaten. Ministerpräsident Meloni drängt Europa, den Strom der Migranten auf den Routen aus der Türkei und Tunesien zu steuern. Alle Details lesen Sie hier. Er war SWR-Präsident und aktuell Vizepräsident des Wirtschaftsverbandes für Handwerk und Dienstleister (lvh): Hannes Mussak. Im Sonntags-Gespräch mit STOL spricht er darüber, warum die große Veränderung nach der Coronakrise ausgeblieben ist, was Südtirols Politik nun tun sollte und dass nicht alle Südtiroler den Wohlstand spüren.Langsam aber sicher wird die Trockenheit in Südtirol zum Problem. Niederschlag war in den vergangenen Wochen – wenn überhaupt – nur selten an der Tagesordnung. Am Dienstag soll sich dies nun ändern. Um die Trockenperiode zu beenden, reichen die erwarteten Mengen jedoch aller Voraussicht nach nicht aus.Papst Franziskus glaubt nicht, dass eine Freistellung des Zölibats für mehr Priesterberufungen sorgen würde. Die Ehelosigkeit der Westkirche ist aber nicht in Stein gemeißelt, gab das Kirchenoberhaupt im Interview des argentinischen News-Portals Infobae zu verstehen. Franziskus sprach auch über das Verhältnis der Kirche zu Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen.