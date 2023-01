1. Lawinenunglück: 50-jähriger Carabiniere in Lebensgefahr

Am Dienstagvormittag wurde ein 50-jähriger Carabiniere bei einem Lawinenabgang am Grödner Joch verschüttet. - Foto: © FF Wolkenstein

2. Der Reserve-Prinz packt aus: Harrys Memoiren „Spare“ sind da

Das Buch ist für Skandale gut: Der Verkauf lief allerdings eher schleppend an. - Foto: © APA/afp / IDA MARIE ODGAARD

3. Über Weihnachten: Ein deutliches Plus auf Südtirols Skipisten

Auf die Piste, fertig, los: Die Lust aufs Skifahren ist zurück. Das zeigt die Zwischenbilanz des Skikarussells Dolomiti Superski.<?ZP?> - Foto: © Dolomiti Superski -Freddy Planinschek

4. Die 30 beliebtesten Campingplätze in Europa – 2 Südtiroler dabei

Der „Luxury Camping Schlosshof“ in Lana befindet sich erneut auf den vorderen Rängen der beliebtesten Campingplätze Europas. - Foto: © AP Photography

5. Weltbank: „Weltwirtschaft steht auf Messers Schneide“

Die Weltwirtschaft schwächelt.<?ZE?> - Foto: © APA/AFP / KENA BETANCUR

Entgegen ersten Meldungen konnte der 50-Jährige, der am Dienstagvormittag am Grödner Joch von einer Lawine verschüttet wurde, reanimiert werden. Er liegt jedoch in sehr kritischem Zustand im Krankenhaus von Bozen. Er schnupfte mehrmals Kokain, erlebte sein erstes Mal mit einer älteren Frau und geriet handfest mit Bruder William aneinander: Nach Bekanntwerden zahlreicher Details können Royal-Fans nun alle Anekdoten aus Prinz Harrys Autobiografie selbst nachlesen. „Reserve“, wie der deutsche Titel des Buchs lautet, erschien in der Nacht auf Dienstag. In London öffneten einige Buchläden eigens schon um Mitternacht für den Verkauf. Hier lesen Sie mehr zum Thema. Die Lust aufs Skifahren ist groß – in Südtirol und außerhalb des Landes: Liftbetreiber und Hoteliers freuen sich über eine gute Auslastung. Besonders über die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr waren die Pisten gut ausgelastet. Das zeigt eine erste Zwischenbilanz, die der Skiverbund Dolomiti Superski vorgelegt hat. Das auf Campingurlaube spezialisierte Internetportal www.camping.info, das mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, hat die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Unter den Top 30 befinden sich auch 2 Südtiroler Campingplätze. Die hohe Inflation, steigende Zinsen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bremsen das weltweite Wirtschaftswachstum nachhaltig und drastisch aus. Die Weltbank senkte am Dienstag ihre globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr auf nunmehr 1,7 Prozent und warnte vor einer möglichen Rezession. Lesen Sie hier mehr dazu.