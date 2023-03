1. Unfall Luttach: Verkürztes Verfahren für Stefan Lechner

Im verkürzten Verfahren entscheidet der Richter aufgrund der vorliegenden Aktenlage. Zudem reduziert sich die Strafe durch ein verkürztes Verfahren um ein Drittel. - Foto: © Erika Gamper

2. Letzte Abfahrt des Winters: Paris rauscht am Podest vorbei

Dominik Paris zeigte in Soldeu eine gute Vorstellung. - Foto: © ANSA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

3. Opfer eines Onlinebetrugs? Tipps für digitale Zahlung

Die Beachtung folgender Tipps macht das Shoppen im Internet sicherer. - Foto: © dpa-tmn / Jens Büttner

4. Auch Europabrücke soll neu gebaut werden

Die „Lebenserwartung“ der Brücke laufe im Jahr 2040 ab, heißt es von den zuständigen Ingenieuren. - Foto: © shutterstock

5. EU stellt günstigeren Strom in Aussicht

Die EU will ausufernde Strompreise, wie wir sie in den vergangenen Monaten erlebt haben, verhindern. - Foto: © dpa-tmn / Andrea Warnecke

Im Rahmen der Vorverhandlung im Prozess um den Verkehrsunfall in Luttach mit 7 Toten, hat das Gericht dem Antrag der Verteidigung auf ein verkürztes Verfahren stattgegeben. Hier geht es zum Artikel. Das Weltcupfinale in Andorra ist eröffnet, und die letzte Männer-Abfahrt des Winters zugleich Geschichte. Dominik Paris schrammte am Podium vorbei, derweil strahlten ein Österreicher und zwei Deutsche mit der iberischen Sonne um die Wette. Hier geht es zum Rennbericht. Wurden Sie schon einmal Opfer eines Onlinebetrugs? Das Europäische Verbraucherzentrum Bozen (EVZ) gibt zum heutigen Weltverbrauchertag Tipps für digitale Zahlungen. Das müssen Sie wissen. Bis 2040 muss die Europa-Brücke auf der Nordtiroler Seite der Brennerautobahn, mit 190 Metern für lange Zeit das höchste Viadukt der Welt, neu gebaut werden. Die „Lebenserwartung“ der Brücke laufe im Jahr 2040 ab, heißt es von den zuständigen Ingenieuren. Die EU-Kommission will mit einer Reform ausufernde Strompreise vermeiden und den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Gefördert werden sollen dafür vor allem langfristige Verträge für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und aus Atomkraft.