1. Drama im Trentino: Skitourengeher stürzt am Monte Bondone 200 Meter in den Tod

Für den Skitourengeher aus Brescia konnte nichts mehr getan werden. - Foto: © shutterstock

2. Alles Gute zum Vatertag! – In welchem Alter bekommen Südtiroler Väter ihr erstes Kind?

Foto: © Shutterstock

3. Pallua: „Jugendliche müssen ernster genommen werden“

Florian Pallua: „Mich spornt die Kraft der Jugendlichen an“. - Foto: © manuelatessaro.it

4. Meran: Vandalenakt verursacht enormen Wasserschaden

Die Jacke des Mannes verding sich in den Speichen.

5. Hepatitis C: Mehr als 6000 Südtiroler nehmen an Screening teil

Gute besuchte Hepatitis-C-Screening-Days: Im Bild die Blutabnahme im Krankenhaus Meran. - Foto: © sabes

Zu einem tragischen Freizeitunfall ist es am Samstag im Trentino gekommen. Ein Mann aus Brescia kam am Monte Bondone ums Leben, nachdem er mehr als 200 Meter in eine Schlucht gestürzt war. Lesen Sie hier mehr zu dem Bergunglück. Heute ist Vatertag. Zudem ist heute Josefitag. Will heißen: 6656 Südtiroler feiern ihren Namenstag. Außerdem: In welchem Alter bekommen Südtiroler Väter im Durchschnitt ihr erstes Kind. Eine Studie des Landestatistikinstituts Astat gibt Aufschluss. Florian Pallua ist der Koordinator der Fachstelle Jugend im Forum Prävention. Wenige in Südtirol haben so viel Erfahrung mit Jugendlichen wie er. Im Sonntagsgespräch von STOL erzählt er, was die Jugendlichen nach der Pandemie bewegt, welche neue Herausforderungen es gibt und wieso man die jungen Menschen ernster nehmen sollte. Die Freiwillige Feuerwehr von Meran musste am heutigen Sonntagmorgen zu einem Einsatz in einer Grundschule ausrücken. Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Unbekannte hatten laut ersten Informationen des Landesfeuerwehrverbandes Südtirol einen Wandhydranten aufgedreht, der eigentlich bei der Brandbekämpfung zum Einsatz kommen sollte. Vermutet wird ein Vandalenakt, der einen ernormen Wasserschaden verursacht hat.Am vergangenen Freitag und Samstag wurden in Südtirol insgesamt 6279 Tests auf Hepatitis-C durchgeführt. Aufgrund des starken Zulaufes wird bereits eine Wiederholung der Aktion geplant. Lesen Sie hier mehr zum Thema.