1. Liebes-Aus bei TV-Koch Roland Trettl

Der Südtiroler Koch Roland Trettl hat die Trennung von seiner Frau Daniela auf Instagram bekanntgegeben<?ZP?> - Foto: © Arne Weychardt

2. Nach Lawinenunglück: Zustand des verschütteten Carabiniere weiter kritisch

Am Lawinenkegel wurde von den Einsatzkräften nach dem Verschütteten gesucht. - Foto: © BRD Gröden

3. So geht es Südtirols Bauwirtschaft

Derzeit gibt es noch reichlich Aufträge. - Foto: © shutterstock

4. Spritpreise: Regierung geht gegen Spekulation vor

In Italien werden die Kraftstoffpreise künftig täglich kontrolliert. - Foto: © dpa-tmn / Marcus Brandt

5. Nach Ausschreitungen in Asiago: 5 Jahre Stadionverbot für 2 HCB-Fans

Die Bozner Fans sorgten beim Spiel in Asiago für tolle Stimmung, einige von ihnen aber leider auch für unschöne Szenen.

Liebes-Aus im Hause Trettl: TV-Koch Roland Trettl und seine Frau Daniela haben sich getrennt. Das gaben die beiden in einem gemeinsamen Video-Statement am gestrigen Dienstag bekannt. Sie waren 12 Jahre lang verheiratet. Mit schwersten Verletzungen und in äußerst kritischem Zustand wurde am gestrigen Dienstag der 50-jährige Giovanni Andriano ins Bozner Krankenhaus eingeliefert: Aus 2,5 Meter tiefem Schnee war er geborgen worden. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. „Etwas weniger, aber nicht wenig“: So könnte man die Situation im Baugewerbe beschreiben. Es gebe zwar einige Herausforderungen, aber keinen Grund pessimistisch zu sein, sagt lvh-Chef Martin Haller im Gespräch mit STOL.Die italienische Regierung vermutet hinter den hohen Treibstoffpreisen im Land eine Spekulation. Bei einem Krisentreffen mit Funktionären der Finanzpolizei wurde nun entschieden, dass Tankstellenbetreiber künftig neben ihrem Preis auch den italienweiten Durchschnittspreis angeben müssen. Dieser soll täglich berechnet werden. Nach den Ausschreitungen beim Spiel in Asiago am vergangenen Dienstag ist gegen 2 Fans des HCB Südtirol Alperia ein 5-jähriges Stadionverbot (Daspo) verhängt worden. Außerdem dürfen sie sich 3 Jahre lang nicht im Gemeindegebiet von Asiago aufhalten.