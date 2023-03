1. „Der Fall Alex Schwazer“ kommt ins Fernsehen

So wird Alex Schwazer in der Netflix-Serie „Der Fall Alex Schwazer“ zu sehen sein.

2. Frostalarm in der Nacht – Weißes Erwachen am Morgen

Ein weißes Erwachen gab es auch in Ridnaun. - Foto: © sor

3. Meran: Neue Details zum geschnappten Serieneinbrecher

Gut 10 Mann hoch haben die Carabinieri von Meran am vergangenen Donnerstagabend einen flüchtigen Albaner festgenommen und in Handschellen abgeführt. - Foto: © shutterstock

4. Länger im Kindergarten? Nicht mehr ausgeschlossen

„Ab Herbst 2024 wird es landesweit verlässliche Strukturen geben, die eine Verlängerung anbieten.“ - Foto: © Shutterstock

5. Mitten in der Nacht: Erdbeben der Stärke 4,6 in der Region Molise

Besorgte Menschen liefen in Campobasso auf die Straße. - Foto: © ANSA / ENZO LUONGO

Die Geschichte von Alex Schwazer kommt auf die TV-Geräte. Der ehemalige Geher aus Kals hat sich für eine Netflix-Serie zur Verfügung gestellt. Unter dem Namen „Der Fall Alex Schwazer“ wird sie ab 13. April zu sehen sein. „Was im Winter selten war, holt der Frühling nach“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In mehreren Gebieten Südtirols hat es in der Nacht auf Mittwoch geschneit. Auch am Vormittag schneit es noch mancherorts. Nur im Süden bleibt es trocken. Zum Fall der Verhaftung des Serieneinbrechers von Meran sind nun neue Details bekannt geworden: Die Carabinieri hatten den 30-jährigen Albaner am Donnerstag in Untermais nach 8 Jahren Flucht dingfest gemacht. In den vergangenen Monaten ist viel über den Kindergarten diskutiert worden – über eine Ausdehnung auf 11 Monate, oder aber über längere Öffnungszeiten. Zumindest letzteres ist nicht mehr ausgeschlossen: „Ab Herbst 2024 wird es landesweit verlässliche Strukturen geben, die eine Verlängerung anbieten“, sagt Landesrat Philipp Achammer. Ein Erdbeben der Stärke 4,6 hat sich am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Region Molise ereignet. Laut Angaben des Erdbebendienstes INGV lag das Epizentrum in der Provinz Campobasso.