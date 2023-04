1. Ridnaun: Mann kommt bei Traktorunfall ums Leben

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes und der Notarzt waren zwar sofort zur Stelle, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. - Foto: © shutterstock

2. Nach Tod von Andrea Papi: „Wie oft haben wir gewarnt?“

Weit über Cles hinaus sitzt der Schock nach dem Tod von Andrea Papi tief. - Foto: © l'Adige

3. „Gebärende“ oder „entbindende Person“ statt „Mutter“

Ein Bericht in der ARD-„Tagesschau“ hat im deutschsprachigen Raum eine hitzige Gender-Diskussion ausgelöst. - Foto: © Shutterstock

4. Benzinpreise steigen teilweise auf 2,50 Euro

Dass die Preise pünktlich zur Reisezeit nach oben schießen, begründen die Erdölgesellschaften stets mit der erhöhten Nachfrage. - Foto: © ANSA / ETTORE FERRARI

5. Schabs: Silo gerät in Brand, Dach explodiert – Die Bilder der Explosion

Der Moment der Explosion. - Foto: © FF Schabs

Zu einem tragischen Unglück ist es am Freitagnachmittag in Ridnaun gekommen: Ein einheimischer Mann ist bei Arbeiten mit einem Traktor tödlich verunglückt. Nach dem tragischen Tod des 26-jährigen Andrea Papi am gestrigen Donnerstag herrscht in Caldes im Trentino Fassungslosigkeit. Während eine Autopsie am heutigen Freitag Gewissheit über seine Todesumstände bringen soll, machen Angehörige und Freunde ihrem Schmerz, aber auch ihrer Wut Luft. Mehr dazu lesen Sie hier. Ein Bericht in der ARD-„Tagesschau“ hat im deutschsprachigen Raum eine hitzige Gender-Diskussion ausgelöst. In der Berichterstattung vermied die „Tagesschau“ den Begriff „Mutter“ und ersetzte ihn mit „entbindende“ oder „gebärende Person“. Pünktlich vor der Reisezeit ziehen die Treibstoffpreise wieder an. Teilweise knacken sie wieder die 2-Euro-Marke und auf einigen italienischen Autobahnen sind sogar knapp 2,50 Euro fällig, wie eine Erhebung von Konsumentenschützern zeigt. In der Handwerkerzone von Schabs ist am Freitagmorgen ein Silo in Brand geraten und in der Folge das Silodach explodiert. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung standen im Einsatz im Kampf gegen die Flammen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.