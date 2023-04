1. Mit Auto in Menschenmenge: Italiener bei Anschlag in Tel Aviv getötet

Alessandro Parini ist eines der Opfer. - Foto: © ANSA / Policepartners

2. Mann von Auto erfasst: Tödlicher Unfall in Milland

Der Mann erlag den schweren Verletzungen. - Foto: © hof

3. Anzeige gegen Provinz und Staat: Familie von Andrea Papi zieht vor Gericht

Wie eine Autopsie ergab, ist ein Bär schuld an Andrea Papis Tod. - Foto: © Privat

4. Die Ruhe vor dem Regen? So wird das Wetter zu Ostern

Die Osterfeiertage warten mit viel Sonnenschein auf. - Foto: © APA / BARBARA GINDL

5. Freiwillige Feuerwehr Leifers geht viral



Der 35-jährige Anwalt Alessandro Parini aus Rom wurde bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv am Freitagabend getötet. 7 weitere Touristen, darunter weitere 2 Italiener, wurden verletzt. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen. Am Samstagvormittag hat sich in Milland bei Brixen ein tödlicher Unfall ereignet: Ein Mann wurde von einem Auto erfasst. Für den etwa 80-jähriger Anrainer kam jede Hilfe zu spät. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Familie von Andrea Papi, dem jungen Mann, der im Trentino von einem Bären attackiert und getötet wurde, zieht nun vor Gericht. Medieninformationen zufolge wollen die Angehörigen des Opfers sowohl die Autonome Provinz Trient als auch den italienischen Staat wegen der Rückführung von Bären in das Gebiet anzeigen. Die Details lesen Sie hier. Bei Temperaturen bis zu 19 Grad und viel Sonnenschein kann der Osterhase seine Eier am Sonntag getrost im Freien verstecken. Und auch der Ostermontag verspricht freundliches Wetter. Zur Wochenmitte hin kehren dann jedoch immer mehr Wolken an den Himmel zurück. Auch einige Niederschläge sind vorausgesagt. Unter Feuerwehrleuten ist derzeit eine ganz besondere Challenge beliebt: Während sie an einer Stange oder Leiter hängen, ziehen sich die Wehrleute die Schutzausrüstung an. Dieses Video der Freiwilligen Feuerwehr Leifers geht viral, es wurden in den sozialen Netzwerken bereits über 3 Millionen Mal aufgerufen. Welche Feuerwehrleute nehmen die Herausforderung an?